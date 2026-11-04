Reprodução/Instagram Paolla Oliveira abre álbum de fotos e posta momento especial ao lado de Ivete Sangalo.

Paolla Oliveira, de 44 anos, compartilhou nas redes sociais um álbum repleto de momentos especiais dos últimos dias nesta terça-feira (3). Nos registros, a atriz surgiu em momentos de lazer, ao lado de amigos, dos bichos de estimação e também junto de Ivete Sangalo, de 54 anos.

Em um dos cliques, Paolla aparece ao lado da cantora nos bastidores da apresentação da artista baiana no festival Rock The Mountain, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, neste domingo (1). Em um vídeo do carrossel, as duas surgem sambando no palco ao som da música "Beleza Rara".

Na legenda da publicação, a atriz descreveu o ritmo de vida que vem levando:"Trabalha, recarrega, se diverte. Começa tudo de novo", escreveu.

Em parte dos cliques, Paolla surgiu em seu sítio luxuoso, localizado na Região Serrana do Rio de Janeiro. Nas imagens, ela posou ao lado de seus cachorros na área externa na propriedade rural, avaliada em R$ 2 milhões. A atriz também curtiu um dia de relaxamento em uma cachoeira ao lado de amigos próximos.

Nos comentários da publicação, fãs não pouparam elogios à artista."Esse sorriso mais lindo", escreveu um. "Maravilhosa", disse outro. "Coisa mais linda", elogiou um terceiro seguidor da atriz.







Novo amor?

Fãs de Paolla Oliveira acreditam que ela encontrou um novo amor. O felizardo apontado como novo affair da atriz é o surfista João Chianca, também conhecido como Chumbinho, de 26 anos, um dos destaques do surfe brasileiro.

Os boatos sobre um possível relacionamento entre a atriz e o atleta ganharam força nos últimos meses, quando internautas notaram interações entre eles nas redes sociais e após os pais do jovem comparecerem à coroação de Paolla como nova rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense.

O rapaz é natural de Saquarema, cidade localizada no litoral do Rio de Janeiro e conhecida como a capital do surfe no Brasil. Ele vem de uma família com tradição no esporte: seu pai é Gustavo Chumbão, que competiu nas ondas gigantes, e seu irmão mais novo, o surfista Lucas Chumbo, também ficou conhecido nacionalmente por participar do "BBB 20".

No esporte, Chumbinho optou por surfar ondas menores e competir no circuito tradicional. Atualmente, ele ocupa a 21ª posição no ranking da Liga Mundial de Surfe (WSL).

João fez sua estreia no surfe profissional em 2022 e conquistou destaque devido ao bom desempenho na temporada de 2023, quando alcançou a primeira vitória no circuito mundial, conquistando a quarta colocação do campeonato. Já em 2024, ele representou o Brasil nas Olimpíadas de Paris ao lado de Filipe Toledo e Gabriel Medina, que levou a medalha de bronze na disputa.





No dia 29 de outubro, o surfista deu o que falar ao comentar a relação com a atriz durante uma transmissão ao vivo. Durante a live, o atleta revelou como eles se conheceram.

Ao ser questionado por um internauta sobre sua aproximação com a artista, o surfista contou que o primeiro contato entre eles ocorreu de maneira casual. "Cara, a gente só se conheceu. A gente se conheceu na praia, água de coco", disse, sem dar maiores detalhes sobre o encontro.

Em outro momento da live, o atleta voltou a mencionar a atriz e prometeu dar um recado para ela: "Vou falar para ela (Paolla) que vocês amam muito ela. 'Que suas fãs são realmente muito obcecadas por você...'", brincou Chianca.

As especulações sobre um romance entre Paolla Oliveira e João Chianca começaram a surgir em abril, quando interações entre os dois nas redes sociais passaram a ser observadas por fãs da atriz. Apesar dos rumores, eles não se pronunciaram diretamente sobre o assunto até o momento.