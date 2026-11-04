Reprodução/Instagram/luapio Luana Piovani

Luana Piovani, de 50 anos, chamou a atenção nas redes sociais nesta quarta-feira (4) ao compartilhar uma sequência de fotos de biquíni. Nos registros, a atriz aparece curtindo momentos de lazer à beira-mar e usando diferentes modelos, entre eles um preto com detalhe de coração, um verde, um listrado em branco e marrom, um verde e outro colorido, tomara que caia.

As imagens mostram Luana desfrutando do calor, entrando no mar e posando na praia. A publicação também teve um motivo bastante especial para a loira.

Reprodução/Instagram/luapio Luana Piovani

A artista decidiu comemorar o resultado das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, que, representou uma derrota bastante significativa para o presidente Donald Trump e o Partido Republicano.

Na legenda, a atriz brincou com a repercussão de suas fotos e escreveu: “Biquinaço decretado, porr*”. Em seguida, comentou o cenário político e relacionou o resultado norte-americano às eleições brasileiras.

Reprodução/Instagram/luapio Luana Piovani

“E no final, nossas eleições que influenciaram a deles!! O Doritão americano [Trump] tá derretendo! Bora Brasil! Soberania brasileira”, declarou a famosa.

Reprodução/Instagram/luapio Luana Piovani

Luana Piovani brinca com meme antigo

A relação entre Luana Piovani e fotos de biquíni já virou assunto nas redes sociais anteriormente. Em 2019, por exemplo, a atriz viralizou ao comentar, em uma entrevista, a dificuldade de conciliar publicações pessoais com manifestações sobre temas sociais e políticos.

Reprodução/Instagram/luapio Luana Piovani

Na ocasião, ela disse que gostaria de publicar uma foto em que aparecesse bonita de biquíni, mas sentia que precisava abordar assuntos como meio ambiente e questões políticas.

O que ela não imaginava era que essa frase se tornaria um meme bastante conhecido, e que seria retomado pela atriz em outras ocasiões, como forma de brincar, mas também de protestar.

Reprodução/Instagram/luapio Luana Piovani

Desta vez, Luana voltou a brincar com a ideia ao publicar os registros e anunciar o “biquinaço”. As fotos foram feitas durante viagens a Curaçao, Capri e Fernando de Noronha.

Momentos de lazer com os filhos

Luana Piovani frequentemente divide com os seguidores registros de viagens, passeios e momentos de descanso. Em setembro, por exemplo, ela publicou imagens de uma temporada em Fernando de Noronha, onde aproveitou a praia ao lado dos filhos gêmeos, Bem e Liz, de 11 anos.

Na ocasião, a atriz apareceu curtindo o mar ao lado dos herdeiros. Além dos gêmeos, Luana é mãe de Dom, de 14 anos, fruto de seu relacionamento com o surfista Pedro Scooby.



