Reprodução/Instagram Danilo Mesquita e Anitta

Danilo Mesquita se manifestou, ainda que indiretamente, em meio aos rumores de afastamento de Anitta. O ator foi questionado sobre a vida amorosa durante a coletiva de imprensa de lançamento de Lá na Minha Terra, próxima novela das seis da TV Globo, realizada na terça-feira (3), no Rio de Janeiro.

Bastante discreto quando o assunto é sua vida pessoal, ele fez questão de reforçar, mais uma vez, que prefere manter a intimidade longe dos holofotes.

Eu sou uma pessoa super reservada, então eu não vou falar da minha vida pessoal. Vocês sabem que eu não falo da minha vida pessoal. Estou estreando uma novela e tenho um monte de coisas bonitas do meu trabalho para apresentar. São essas coisas de que eu gosto de falar. Danilo Mesquita, ator.

Em conversa com a coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles, Danilo voltou a explicar sua decisão de preservar a vida íntima. “A vida pessoal é algo que a gente tem que deixar resguardado, porque é pessoal. Eu sou uma pessoa conhecida por causa do meu trabalho”, disse.





Além disso, o ator também comentou os próximos projetos profissionais e disse que tem dois filmes para estrear, além de estar preparando um disco ligado às próprias raízes.

“Gosto muito de falar do meu trabalho, vocês sabem, sempre que vocês quiserem falar de trabalho eu tô aqui. Mas a vida pessoal a gente deixa guardadinho, protegido”, completou.

Reprodução/Divulgação Danilo Mesquita

Danilo Mesquita e Anitta estão afastados?

Os rumores de que Anitta e Danilo teriam decidido dar um tempo começaram a circular no início de novembro. Segundo informações do jornal Extra, o distanciamento teria começado há cerca de duas semanas, em meio a compromissos profissionais e viagens dos dois.

Enquanto a cantora viajou com familiares e amigas, o ator retornou à Bahia para as gravações de Lá na Minha Terra. A ausência dele em alguns compromissos recentes de Anitta também chamou a atenção dos fãs e alimentou as especulações sobre uma possível mudança na relação.

Reprodução/Instagram Anitta e Danilo Mesquita

Apesar dos rumores, os dois nunca confirmaram publicamente um namoro. Além disso, não houve confirmação de que tenham conversado e decidido encerrar o envolvimento.

Como começou a aproximação entre Anitta e Danilo Mesquita?

Os rumores de romance ganharam força em agosto, quando os dois foram vistos juntos em diferentes ocasiões no Rio de Janeiro. Eles estiveram em um show de Djavan e também foram vistos saindo de uma peça de teatro. Posteriormente, foram fotografados aos beijos durante uma apresentação do cantor Jau, na capital fluminense.

Em setembro, a aproximação voltou a chamar atenção durante a coroação de Anitta como rainha de bateria da Grande Rio. Na ocasião, os dois posaram com os rostos colados.

Reprodução/Instagram Danilo Mesquita

Nas redes sociais, também trocaram comentários carinhosos: em uma publicação do ator, a cantora escreveu “Uma beleza de doer os olhos”, e ele respondeu: “Para combinar com você”.

Mesmo com os registros e as interações, Anitta e Danilo não chegaram a oficializar publicamente um relacionamento. A cantora já havia dito que prefere manter a vida amorosa reservada, enquanto o ator tem adotado postura semelhante ao ser questionado sobre o assunto.

Longe das especulações sobre a vida pessoal, Danilo se prepara para estrear em Lá na Minha Terra, próxima novela das seis da Globo, prevista para chegar à programação na segunda-feira (9). Na trama, ele interpreta Raimundo Gerardo, um vaqueiro que precisou amadurecer cedo e enfrentou dificuldades desde a infância.



