Reprodução Instagram Marina Ruy Barbosa posa de biquíni vermelho e recebe elogios nas redes

Marina Ruy Barbosa, de 31 anos, chamou a atenção dos seguidores nas redes sociais na quarta-feira (21) ao publicar uma sequência de fotos de uma campanha de moda praia. Nos registros, a atriz aparece usando um biquíni vermelho e recebeu uma série de elogios dos internautas pela beleza.

“Uma sereia”, escreveu uma seguidora. “Perfeição sem igual”, comentou outra. Uma terceira também exaltou a artista: “Incomparável, irresistível, insubstituível”. Nos comentários, outros admiradores destacaram a beleza da atriz e a chamaram de musa, diva e rainha.





Marina Ruy Barbosa voltará às novelas da Globo

Além da repercussão nas redes sociais, Marina também se prepara para voltar às novelas da TV Globo. A atriz será a protagonista de "Romance em SP", produção prevista para 2027. O projeto marcará seu retorno à dramaturgia da emissora após "Fuzuê", novela exibida em 2023.

A trama, escrita por Thelma Guedes e com direção artística de Natália Grimberg, terá como cenário a capital paulista. A produção também representa a retomada de uma faixa de novelas mais curtas exibidas em horário tardio, com previsão de aproximadamente 32 a 40 capítulos.

Saiba detalhes da personagem da atriz

Na história, Marina dará vida a Clarice dos Santos, uma jovem moradora da periferia de São Paulo que se formou em Administração, mas acaba trabalhando como motorista de aplicativo após perder o emprego. A personagem precisará lidar com as dificuldades profissionais enquanto busca novos caminhos para sua vida.

O rumo da protagonista muda quando Leon Kalafatis, herdeiro de uma poderosa família grega do setor têxtil, entra em seu carro como passageiro. O encontro aproxima os dois personagens, cujas realidades sociais são bastante diferentes, e dá início ao romance que conduzirá a narrativa.



