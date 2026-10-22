Reprodução Instagram Nívea Stelmann entrega o que fazia nos beijos com galãs das novelas

Nívea Stelmann, 52, revelou uma curiosidade dos bastidores de sua carreira na televisão. Em um vídeo publicado recentemente em seu canal no YouTube, a atriz contou que aproveitava os beijos românticos que protagonizava nas novelas, em vez de encará-los apenas como parte do trabalho.

“Eu nunca beijei tecnicamente. Isso é uma revelação. Eu aproveitava. Os homens bonitos, vou ficar de ‘ai, é técnico...’”, brincou a artista ao recordar as cenas com colegas de elenco.

Carreira marcada por novelas de sucesso

Com uma trajetória iniciada na década de 1990, Nívea participou de novelas populares, como "A Indomada" (1997), "Era Uma Vez..." (1998), "O Clone" (2001), "Chocolate com Pimenta" (2003) e "Alma Gêmea" (2005). Nos últimos anos, porém, passou a manter uma rotina mais reservada nos Estados Unidos com a família, longe das produções televisivas.

Reprodução Instagram Nívea Stelmann e Marcus Rocha





Nívea também enfrentou mudanças na vida pessoal recentemente. Ela anunciou o fim do relacionamento com o empresário Marcus Rocha, após 14 anos juntos, e afirmou que a separação partiu dele. Ao comentar o término, a atriz disse ter dificuldade para compreender os motivos do rompimento e criticou a falta de responsabilidade emocional em relações que chegam ao fim.

Nívea Stelmann sente falta de atuar em novelas

Apesar do afastamento da televisão, a artista já declarou que sente saudade de atuar. Em entrevista ao iG, em julho deste ano, ela falou sobre a vontade de retomar a carreira e explicou que dedicou um longo período à família. “Muita. Eu morro de saudade. Eu amo fazer isso. Eu me dediquei muito tempo à minha família, só a eles. Agora está na hora de eu olhar um pouquinho para mim, eu acho”, afirmou.

A última participação de Nívea em uma novela foi em "Verão 90", da TV Globo, em 2019, quando fez uma aparição especial. Já seu último papel em uma trama completa foi em "A Terra Prometida", da Record, exibida em 2016.





