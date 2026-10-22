Reprodução Instagram/RECORD Martina Sanzi se revolta com desistência de Jônatas Faro em "A Fazenda 18"

Martina Sanzi usou as redes sociais nesta quinta-feira (22) para criticar a desistência de Jônatas Faro de "A Fazenda 18". A ex-participante da edição anterior do reality da Record chamou o ator de “frouxo” por ter decidido deixar a competição e afirmou que a vaga poderia ter sido ocupada por alguém que realmente desejasse participar do programa.

“Mais um FROUXO desistindo da #F18... A pessoa vai pra um reality que muitos só querem UMA oportunidade, tiram a vaga de possíveis participantes icônicos, pra bater o sino e desistir???”, escreveu a influenciadora no X, antigo Twitter.

Martina também rebateu possíveis críticas à sua opinião por ter sido expulsa de "A Fazenda 17". “Fui por não ser uma arregona e exagerar na intensidade! Nunca me passou um segundo sequer na cabeça desistir!”, declarou. Ao final da publicação, ela resumiu sua reação à saída do ator: “Enfim, tô revoltada! Boa tarde!”.

Mais um FROUXO desistindo da #F18… A pessoa vai pra um reality que muitos só querem UMA oportunidade, tiram a vaga de possíveis participantes icônicos, pra bater o sino e desistir??? Vai se f*dersabe? “Aaah mas tu foi expulsa” e daí?!? Fui por não ser uma arregona e exagerar na intensidade! Nunca me passou um segundo sequer na cabeça desistir! Enfim, tô revoltada! Boa tarde! — MARTINA SANZI 🧨 (@sanzimartina) October 22, 2026





Jônatas Faro desistiu do reality

Jônatas, de 39 anos, tocou o sino nesta quinta-feira, sinalizando que queria deixar a disputa pelo prêmio milionário. A produção comunicou a saída aos demais participantes, que precisaram recolher os pertences do ator. Darlin Ferrattry, uma das peoas mais próximas dele no confinamento, ficou abalada e chorou ao receber a notícia. Até o momento, o motivo da desistência não foi divulgado oficialmente.

Relembre a passagem de Martina por A Fazenda

Martina participou de "A Fazenda 17", em 2025, mas não chegou à final. A influenciadora foi expulsa após arremessar um copo de vidro na direção de Tàmires Assis durante uma briga generalizada em uma festa. A confusão envolveu outras participantes, exigiu a intervenção da equipe de segurança e levou à interrupção do show do grupo Pixote.

Na ocasião, a produção justificou a expulsão afirmando que a atitude de Martina colocou em risco a integridade física de outras pessoas. Após deixar o programa, a influenciadora comentou o episódio publicamente e reconheceu a gravidade de sua conduta.



