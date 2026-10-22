Reprodução Instagram Influenciador Lorenzo Fischer revela como enfrenta tratamento contra o câncer

O influenciador Lorenzo Fischer, de 19 anos, compartilhou com os seguidores um pouco da rotina após ser diagnosticado com câncer. Na última quarta-feira (21), o jovem publicou vídeos nas redes sociais em que mostrou o cabelo raspado e os preparativos para mais uma sessão de quimioterapia. Conhecido por produzir conteúdos sobre beleza, autocuidado masculino, academia e lifestyle, ele também falou sobre a importância de manter a positividade diante das dificuldades do tratamento.

Ao mostrar o novo visual, Lorenzo destacou que procura encarar o momento com leveza, mesmo diante dos desafios. “Eu acho que, por mais que às vezes as coisas pareçam um pouco difíceis, a gente consegue levar a vida de um jeito melhor, que é sorrindo. É bom sorrir, mesmo quando parecer difícil”, afirmou. Em tom descontraído, ele ainda brincou com a própria aparência: “Carequinha. De longe não é tão feio, mas de perto fica legal”.

Influenciador mostra preparação para quimioterapia

Em outra publicação, o jovem, que reúne mais de 100 mil seguidores nas redes sociais, compartilhou os detalhes da escolha do look para ir ao hospital. Lorenzo explicou que gosta de se arrumar antes das sessões, embora saiba que costuma sair bastante debilitado após o procedimento. Por isso, procura conciliar o estilo pessoal com o conforto necessário para passar várias horas no local.

“Arrume-se comigo pra ir pra quimioterapia. Eu gosto de ir pra quimio um pouco arrumado, porque eu saio de lá acabado, mas eu tenho que ir com uma roupa confortável, porque eu fico várias horas sentado”, contou. Para a ocasião, ele escolheu uma bermuda bege e uma camisa de botão, que facilita o acesso necessário durante o tratamento. Segundo o influenciador, a peça também é recomendada pela equipe responsável pelo procedimento.

Lorenzo fala sobre fé e recuperação

Depois de mostrar o visual escolhido, Lorenzo voltou a refletir sobre a maneira como tem enfrentado o diagnóstico. Ele reconheceu que a vida pode apresentar obstáculos inesperados, mas ressaltou que tenta lidar com as adversidades sem perder a esperança. “Às vezes, a vida vai ser difícil, vai jogar problemas para cima da gente, mas a gente tem que levar da melhor forma possível, que é com leveza e positividade”, declarou.

Ao final do desabafo, o influenciador demonstrou confiança na recuperação e destacou a fé como uma fonte de força para continuar o tratamento. “Sim, o câncer é uma bosta, mas eu vou ficar bem e eu vou superar tudo isso e vou me tornar uma pessoa ainda mais forte. Deus não joga pra nós nenhum desafio que a gente não consiga superar”, concluiu.







