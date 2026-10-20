Reprodução Instagram Luciano Huck chama tatuagem de fã de “vintage” e agradece homenagem

Luciano Huck se divertiu e se emocionou ao descobrir as tatuagens feitas por fãs em sua homenagem durante o “Domingão com Huck”, da TV Globo. Na atração, o apresentador conheceu dois admiradores que decidiram eternizar o carinho por ele na pele. Um deles tatuou a antiga logo do “Caldeirão do Huck”, enquanto Dona Vera escolheu registrar o rosto do comunicador na coxa.

Ao conferir os desenhos, Luciano entrou na brincadeira e classificou a homenagem com a identidade visual de seu antigo programa como “uma tatuagem vintage”. Já ao conhecer Dona Vera, o apresentador fez questão de agradecer pelo gesto de carinho: “Valeu pelo carinho, Dona Vera”.





Homenagens repercutem nas redes sociais

As imagens repercutiram nas redes sociais e provocaram reações bem-humoradas dos internautas. “Admiro quem tem coragem”, comentou uma pessoa . “Gente, isso que é amor e carinho por um ídolo”, escreveu outra.

Um terceiro internauta ironizou: “Bem que minha vó falava: meu filho, você ainda vai ver muita coisa nesse mundo”. Já outro resgatou um dos bordões mais conhecidos de Luciano: “Loucura, loucura”.

Nos últimos meses, o apresentador também tem se mostrado mais presente nas redes sociais, compartilhando momentos de sua rotina com os seguidores. Durante a Copa do Mundo, Luciano recebeu dicas da influenciadora Virginia Fonseca e passou a investir ainda mais em publicações sobre seu dia a dia, ampliando sua interação com o público fora da televisão.



