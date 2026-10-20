Divulgação A atriz estará na próxima novela das nove

Após término com o empresário Thiago Cordeiro, em novembro de 2025, Mariana Ximenes reencontrou um antigo conhecido dos tempos de colégio. Os dois se conheceram durante uma competição de handebol e voltaram a se encontrar 25 anos depois. Feliz com a nova fase, a atriz descreveu a reaproximação como obra do destino.

“Nunca mais nos vimos. E nos reencontramos, agora, 25 anos depois. É um encontro de almas”, afirmou em entrevista ao GShow, destacando a maturidade como um dos pontos-chave do relacionamento.

Reprodução/ Instagram Mariana Ximenes e namorado





Além disso, Mariana agradeceu aos fãs pelas mensagens de carinho que recebe ao compartilhar fotos com o namorado. Apesar de ser r eservada em relação à vida pessoal, a atriz afirmou que gosta de dividir momentos com os admiradores, que a apoiam tanto no relacionamento quanto na carreira profissional.

Sucesso em ‘Quem Ama Cuida’

Atualmente, a atriz integra o elenco da novela das 21h, escrita por Walcyr Carrasco e Cláudia Souto. Na trama, ela interpreta Dora, que, no início da história, é casada com Ademir (Dan Stulbach), mas rompe o relacionamento após o marido ser condenado por assédio contra a secretária. Madrasta de Pedro (Chay Suede), ela se une a Adriana (Letícia Colin) em seu plano de vingança e inicia um romance proibido com André (Henrique Barreira).





Com o sucesso do folhetim, a atriz vem sendo elogiada por trazer grande humanidade à personagem e pelas nuances de sua atuação, que transita da comédia para o drama de forma natural e profunda.

Dora representa um grande desafio para Mariana. Herdeira de uma escola de dança, a personagem pratica a arte com frequência, o que exige que a atriz treine diversas coreografias.

“O corpo de um dançarino profissional é visível, então, preciso treinar muito para conseguir dar conta das coreografias”, comenta Mariana.

Reprodução/Instagram - 18.03.2024 Mariana Ximenes





Os exercícios físicos, porém, não são um desafio para ela, que mantém a boa forma e é elogiada com frequência ao compartilhar fotos usando biquíni e exibindo o ‘tanquinho’. Com foco na academia e nos treinos, a atriz surpreende com a preparação física dentro e fora das telinhas.



Histórico de relacionamentos

Antes de se relacionar com Thiago, a atriz teve outros namoros públicos ao longo da carreira. Aos 15 anos, começou a namorar o ator Caio Blat, com quem ficou por três anos. O relacionamento terminou amigavelmente. Depois, Mariana se envolveu com o ator e diretor André Barros. Em 2001, casou-se com o empresário e produtor de cinema Pedro Buarque de Holanda. O casamento durou oito anos e, após a separação, a atriz teve outros relacionamentos, com o publicitário Lucas Mello, o empresário italiano Filippo Adorno e o músico Felipe Fernandes.

Em 2024, a atriz assumiu o relacionamento com Thiago Cordeiro, marcado pela discrição e pela pouca exposição nas redes sociais. O casal se separou cerca de um ano e meio depois.

Já em abril de 2026, a atriz assumiu o atual relacionamento com um executivo que divide sua rotina entre o Brasil e Nova York, em função do trabalho em uma empresa multinacional.