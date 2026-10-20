Reprodução Instagram Jonas Sulzbach beija Elisa Klein, e ex-BBBs celebram aproximação do casal

Jonas Sulzbach movimentou as redes sociais nesta terça-feira (20) ao publicar fotos beijando Elisa Klein, candidata que participou da Casa de Vidro da região Sul do “BBB 26”. Nos comentários da publicação, a influenciadora reagiu ao registro com uma declaração curta: “Meu par”. Os dois estiveram juntos em Fernando de Noronha, em Pernambuco, onde já haviam despertado rumores de um possível romance.

As imagens receberam comentários de amigos e de outros participantes do reality show da TV Globo. André Martinelli, que integrou o “BBB 13”, demonstrou apoio à dupla: “Vocês combinam demais”. Laís Caldas, do “BBB 22”, também celebrou a aproximação e revelou que já torcia pelos dois antes mesmo de se conhecerem . “Lindos! Já shipava esse casal antes mesmo de vocês se conhecerem”, escreveu a médica.

Jonas e Elisa quase se encontraram no BBB 26

A aproximação dos dois chama a atenção porque Jonas e Elisa estiveram perto de participar juntos da mesma edição do programa. Enquanto o empresário e modelo integrou o grupo de Veteranos do “BBB 26”, a influenciadora disputou uma vaga no elenco principal por meio da Casa de Vidro da região Sul.

Na ocasião, porém, o público escolheu Samira Sagr para entrar na casa mais vigiada do Brasil, deixando Elisa de fora da competição. Mesmo sem terem convivido no reality, Jonas e a influenciadora passaram a ser associados após os encontros fora do programa.





Viagem a Fernando de Noronha levantou suspeitas

Antes da publicação do beijo, os dois já eram alvo de especulações sobre um possível relacionamento. Os rumores ganharam força depois que Jonas e Elisa tiveram um encontro romântico e viajaram para Fernando de Noronha, destino turístico conhecido pelas praias e paisagens naturais.



