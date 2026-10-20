Reprodução/Internet SBT Brasil marcou 3,79 pontos com sabatina de Lula na segunda-feira

A sabatina de Marina Demori, Basília Rodrigues e Simone Queiroz com Luiz Inácio Lula da Silva incrementou os números do SBT Brasil. O jornalístico do SBT emplacou a sua maior audiência em uma segunda-feira dos últimos dois meses e teve a melhor performance dos programas da rede no dia, à frente do Programa do Ratinho, habitual detentor dos maiores índices do canal nos dias úteis.

Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, mostram que a edição de segunda (19) domarcou 3,79 pontos de média, número suficiente para assegurar a preferência de 5,99% dos televisores ligados na faixa horária do telejornal, entre 19h40 e 21h04. O jornalístico comandado por César Filho conquistou 36% mais telespectadores do que a Band, que exibia seu principal noticiário e uma novela.

Na comparação com as últimas quatro segundas-feiras, o jornalístico do SBT incrementou a sua média em 19%. No seu melhor momento, às 20h22, oemplacou um pico de 4,53 pontos, ficando apenas 1,29 atrás do Jornal da Record -- o pico de telespectadores do noticiário foi obtido na reta final da sabatina da emissora com Lula. O segundo melhor desempenho da programação do canal foi do Programa do Ratinho, que pontuou 3,01 das 21h59 às 23h03.

Outros destaques

A performance do SBT Brasil é ainda mais relevante quando considerados os números conquistados pelo SBT Cidades. O jornalístico popular, que é o antecessor direto do principal noticiário da rede, ficou em quarto lugar em suas duas edições: entre 18h15 e 19h15, Érica Reis e Marcelo Casagrande emplacaram uma média de 2,68, contra 2,99 do Brasil Urgente. Depois, das 19h15 às 19h40, a dupla pontuou 2,95, ante 3,30 da Band, com o final do Brasil Urgente e o Jornal da Band.

Na faixa do almoço, o Jogo Aberto SP voltou a superar o Primeiro Impacto. O programa esportivo da Band registrou 2,65 pontos de média na Grande São Paulo e terminou à frente do jornalístico do SBT durante o confronto. O resultado colocou a atração entre os destaques da programação diurna da emissora.

Na Record, a série Reis (2022) alcançou 3,77 pontos de média e garantiu a vice-liderança. A produção registrou seu melhor desempenho em uma segunda-feira nas últimas oito semanas. O índice também colocou a atração entre os principais resultados da emissora no levantamento consolidado do dia.

Já na RedeTV!, o TV Fama marcou 0,66 ponto de média e conquistou a quarta colocação na disputa pela audiência. O desempenho foi um dos destaques do canal na segunda-feira.