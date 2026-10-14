Reprodução Instagram Mell Muzzillo denuncia ataques racistas e intolerância religiosa nas redes sociais





A atriz Mell Muzzillo expôs, na última terça-feira (13), mensagens ofensivas, de cunho sexual, racista e de intolerância religiosa que recebeu pelas redes sociais. Segundo a artista, parte dos ataques aconteceu após ela declarar apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição.

Nos registros compartilhados no Instagram, um homem que, de acordo com as informações exibidas em seu perfil, é casado, aparece enviando cantadas invasivas à atriz, que não correspondeu às investidas. Depois de tomar conhecimento do posicionamento político de Mell, ele passou a encaminhar mensagens ofensivas, incluindo um comentário de teor sexual sobre os seios da artista.

Ao expor a conversa, Mell questionou a contradição entre o comportamento do homem e os valores que ele aparenta defender. “Deus, pátria e família”, escreveu a atriz, em referência ao lema associado a setores conservadores da política brasileira.





Ataques racistas e intolerância religiosa

Além das mensagens de cunho sexual, Mell mostrou comentários que questionavam sua identidade indígena e ironizavam suas origens, com uma pergunta sobre ela morar em uma oca. Ao rebater a abordagem, a atriz classificou o conteúdo como racista e criticou a ignorância demonstrada pelo autor da mensagem. “Aceitem que estamos em todos os lugares”, declarou.

A artista também compartilhou uma mensagem de intolerância religiosa, na qual um usuário associou religiões de matriz africana ao diabo. Diante dos ataques, Mell publicou um desabafo sobre a postura dos responsáveis pelas ofensas e afirmou não acreditar que esse tipo de atitude seja motivado apenas pela falta de conhecimento. Para ela, os autores têm consciência do que dizem e das ideias que defendem.

“Venho de uma família afro-indígena, sou mulher indígena do povo Tupinambá do Sul da Bahia. Nascida e criada na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Sou artista e do Axé”, escreveu a atriz.

Mell também ressaltou que utiliza as redes sociais tanto para divulgar seus trabalhos quanto para expressar suas opiniões. Ao reafirmar que não pretende se calar diante das agressões, a artista destacou sua disposição para continuar se posicionando e resistindo às tentativas de intimidação.



