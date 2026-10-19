Reprodução Instagram Carolina Dieckmmann surge de biquíni em posição de yoga e chama atenção na web

Carolina Dieckmmann chamou a atenção nas redes sociais ao demonstrar equilíbrio e flexibilidade durante uma sessão de yoga em casa. Aos 48 anos, a atriz compartilhou um vídeo nos Stories do Instagram nesta segunda-feira (19), no qual aparece usando um biquíni vermelho e executando uma posição de ponta-cabeça, sustentando o corpo com o apoio dos braços.

O registro foi publicado um dia depois de a artista mostrar outro momento de lazer aos seguidores. No domingo (18), Carolina compartilhou fotos aproveitando o dia ensolarado para descansar e renovar o bronzeado. Nas imagens, ela também aparece usando um traje de banho vermelho e aproveitando o tempo ao ar livre.

Ao celebrar a ocasião, a atriz resumiu o momento na legenda da publicação: “Dia mais lindo”.

Reprodução Instagram Carolina Dieckmmann





Carolina Dieckmmann aposta em tratamentos para cuidar da pele

Além dos cuidados com o corpo e da prática de atividades físicas, a artista também aposta em tratamentos estéticos para preservar a firmeza e a qualidade da pele. Sua rotina combina cuidados diários, acompanhamento dermatológico e tecnologias voltadas à manutenção de uma aparência natural.

Entre os procedimentos utilizados está o Volnewmer, tecnologia de radiofrequência monopolar que estimula a produção de colágeno e auxilia na firmeza da pele. O tratamento faz parte do planejamento da atriz a cada seis meses e é combinado com outras técnicas ao longo do ano.

Para a manutenção, Carolina também recorre à radiofrequência com Exilis, procedimento que permite a retomada das atividades habituais após a sessão. Uma vez por ano, a rotina inclui ainda o ultrassom microfocado, como o Ultraformer, utilizado para trabalhar a firmeza da pele.

Atriz prioriza a naturalidade e a expressão facial

Já para melhorar a textura, os poros e as linhas finas, a atriz utiliza o laser Fotona e o laser fracionado de Erbium. Ela também realiza Hydrafacial, procedimento que combina limpeza e esfoliação para favorecer a renovação celular e deixar a pele com aparência mais viçosa.

Por conta da profissão, a proposta dos cuidados estéticos é preservar a expressão facial e as características naturais da atriz. A intenção não é apagar as marcas de expressão ou modificar seus traços, mas manter a qualidade da pele sem comprometer a naturalidade.







