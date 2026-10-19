Reprodução Instagram Adriane Galisteu compartilha fotos de biquíni e recebe chuva de elogios

Adriane Galisteu aproveitou o último domingo (18) ensolarado para celebrar a volta do bom tempo após uma sequência de dias chuvosos. A apresentadora de "A Fazenda", da Record, compartilhou fotos nas redes sociais usando um biquíni tomara que caia em tons de neon e marrom e aproveitou a ocasião para enviar uma mensagem animada aos seguidores.

“Depois de tantos dias de chuva, o sol apareceu com força… e eu tô toda feliz, de bateria recarregada pra minha peãozada!”, escreveu a comunicadora na publicação, em referência aos participantes do reality rural que comanda.

As imagens chamaram a atenção dos internautas, que aproveitaram a seção de comentários para elogiar a apresentadora.﻿ “Linda demais”,﻿comentou uma seguidora. “Maravilhosa”, escreveu outra. Uma terceira também deixou um elogio: “Linda”.





Adriane Galisteu à frente de A Fazenda

Adriane Galisteu comanda "A Fazenda" desde 2021, quando assumiu a apresentação do programa e se tornou a primeira mulher a liderar o reality rural da Record. Desde então, ela segue à frente de edições consecutivas da atração, que reúne celebridades e personalidades em uma disputa marcada por provas, convivência e conflitos.

O jeito descontraído de se comunicar com os participantes é uma das características de sua apresentação. A expressão “minha peãozada”, utilizada por Galisteu na publicação, tornou-se uma marca de sua relação com os confinados e também aparece com frequência em suas interações com o público.



