Reprodução/Instagram/Virginia Virginia Fonseca

Virginia Fonseca, de 27 anos, chamou a atenção dos seguidores nesta segunda-feira (19) ao compartilhar novas fotos de biquíni nas redes sociais. A influenciadora apareceu à beira da piscina de sua mansão, em Goiânia, usando um modelo preto fininho e fio-dental para renovar o bronzeado.

Como de costume, os registros destacaram o corpo definido da empresária e renderam milhares de elogios dos internautas. Em uma das imagens, a loira mostrou o biquíni de sua própria marca, a WePink, em um registro que também destacou o bumbum.

Virginia movimentou as redes sociais com novas fotos e recebeu uma enxurrada de elogios dos seguidores. Em apenas três horas, a publicação já somava mais de 1 milhão de curtidas e 20 mil comentários exaltando a beleza da influenciadora. "Trabalhar para ficar assim até dezembro", brincou uma seguidora. "Um incentivo em plena segunda-feira, viu, galera", acrescentou outra. "Vini perdeu uma grande peça", afirmou um terceiro.

As novas fotos foram publicadas pouco mais de uma semana após o fim do relacionamento de Virginia com o jogador Vini Jr., anunciado no último dia 11. Desde a separação, a influenciadora tem compartilhado momentos de sua rotina e aproveitado programas com amigos.

Reprodução/Instagram/Virginia Virginia Fonseca

No último sábado (17), por exemplo, ela curtiu uma festa de música eletrônica em São Paulo. Para a ocasião, apostou em um look com top preto de renda transparente e calça de couro. Já no domingo (18), voltou para Goiânia e aproveitou o dia à beira da piscina.

Ao comentar sobre sua saída, ela contou que não havia dormido, mas decidiu aproveitar o dia de descanso. A empresária também recebeu a visita do ex-marido, Zé Felipe, que foi buscar os filhos do casal. Na ocasião, o cantor brincou com ela sobre a festa da noite anterior.

Reprodução/Instagram/Virginia Virginia Fonseca

Além dos elogios ao bronzeado, a aparência física de Virginia foi um dos pontos que chamaram a atenção nas publicações. A empresária mostrou a silhueta em diferentes poses, usando um biquíni preto bem fininho.

Virginia e Vini Jr. anunciaram o fim do namoro

O término entre Virginia e Vini Jr. foi confirmado em 11 de outubro, após meses de relacionamento e uma reconciliação. Na ocasião, a assessoria da influenciadora afirmou que a decisão ocorreu sem brigas ou conflitos.

Reprodução/Instagram Vini Jr e Virginia





“Não houve conflito, não houve briga, somente o entendimento de não seguirem mais como um casal”, informou a equipe em comunicado.

Desde então, Virginia tem aparecido em registros de lazer e encontros com amigos. Até o momento, ela não anunciou um novo relacionamento.



