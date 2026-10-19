Reprodução Instagram Modelo ligada a Justin Bieber e Cody Simpson morre aos 34 anos

A modelo australiana Sahara Ray morreu aos 34 anos neste último domingo (18), segundo informações divulgadas pelo site TMZ. A influenciadora havia revelado em 2024 que enfrentava as consequências da síndrome de Guillain-Barré, uma doença autoimune rara que pode provocar fraqueza muscular e, em casos mais graves, paralisia. Até o momento, não há confirmação de que a condição tenha relação com sua morte.

Sahara ganhou notoriedade em 2016, quando foi fotografada ao lado do cantor Justin Bieber, atualmente com 32 anos, durante férias do artista no Havaí, nos Estados Unidos. A modelo também teve um relacionamento com o cantor australiano Cody Simpson, de 29 anos.

Nas redes sociais, Sahara reunia cerca de 900 mil seguidores e compartilhava momentos de sua vida pessoal, incluindo a gravidez e a rotina com a filha, que nasceu no final de 2025. A morte da modelo acontece menos de um ano após o nascimento da criança.

Reprodução Instagram Sahara Ray





O que é a síndrome de Guillain-Barré?

A síndrome de Guillain-Barré é uma doença rara na qual o sistema imunológico ataca os nervos periféricos, podendo comprometer os movimentos e a sensibilidade. Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC), os sintomas podem persistir por algumas semanas, e a recuperação varia de acordo com a gravidade do quadro.

Embora a maioria dos pacientes apresente recuperação completa, algumas pessoas podem desenvolver sequelas neurológicas duradouras. Em situações raras, a doença pode ser fatal, especialmente quando há complicações que afetam músculos responsáveis pela respiração.

O CDC também aponta uma associação entre a síndrome e infecções anteriores. Cerca de 60% dos casos estão relacionados a episódios prévios de diarreia ou doenças respiratórias causadas pela bactéria Campylobacter jejuni, embora diferentes fatores possam estar envolvidos no desenvolvimento da condição.









