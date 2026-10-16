Reprodução Instagram/Youtube Boca Rosa apresenta nova casa de luxo após deixar mansão de R$ 18 milhões





Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, completou 32 anos na última quinta-feira (15) e aproveitou a data para dividir uma novidade com os seguidores: o primeiro dia em sua nova casa. A influenciadora compartilhou registros de uma comemoração intimista na residência, ao lado de amigos e do filho, Cris, de cinco anos, fruto de seu antigo relacionamento com o jornalista Fred Bruno.

Influenciadora mostra detalhes da nova casa

Embora tenha publicado poucas imagens, Bianca revelou alguns detalhes do imóvel, que reúne elementos de decoração em tons de verde e rosa queimado, uma escadaria com revestimento que remete ao mármore marrom e um lago ornamental com peixes. A entrada da residência conta com uma porta de vidro com esquadrias pretas, além de um projeto de paisagismo.

Localizada no bairro de Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo, a propriedade foi anunciada para venda em 6 de maio pela consultora imobiliária Alessandra Bento, especializada em imóveis de alto padrão. Na ocasião, o valor divulgado foi de R$ 9 milhões.

Em seu canal no YouTube, a empresária também apresentou os ambientes da nova residência e contou que pretende realizar uma reforma em breve. O imóvel tem 463 metros quadrados, três suítes e seis vagas de garagem, além de espaços voltados ao conforto e ao lazer.

Entre os ambientes estão adega, sala de cinema, academia e áreas externas. A propriedade também dispõe de piscina, sauna, banheiro com revestimentos de pedra e um rooftop com espaço gourmet e vista aberta para a cidade, cenário que permite acompanhar o pôr do sol.





Boca Rosa já mostrou outra mansão milionária

Esta não é a primeira vez que Bianca compartilha detalhes de uma residência luxuosa com o público. Há cerca de três anos, a influenciadora apresentou sua antiga casa, avaliada em R$ 18 milhões, localizada em um condomínio de alto padrão na Granja Viana, no interior de São Paulo.



