Reprodução Instagram Longe das novelas, Mylla Christie posa de biquíni em praia carioca

Mylla Christie, de 55 anos, chamou a atenção dos seguidores nesta sexta-feira (16) ao compartilhar uma sequência de fotos de biquíni durante um dia de praia no Rio de Janeiro. Nas imagens, a atriz aparece caminhando pela areia com um modelo branco com amarrações escuras, óculos de sol e uma canga estampada nas mãos. “Rio sem filtro”, escreveu na legenda.

Com a Pedra da Gávea ao fundo, Mylla posou sorridente e ao natural, exibindo a boa forma. As imagens renderam uma série de elogios nos comentários, com seguidores destacando a beleza da artista.

Carreira na televisão

Natural de São Paulo, Mylla Christie começou a trabalhar na televisão ainda criança, aos 8 anos, quando participou do "Roberto Carlos Especial", em 1979. Mais tarde, também investiu na carreira de modelo e garota-propaganda, com participações em campanhas publicitárias e revistas.

Como atriz, ganhou projeção em produções como "Meu Bem, Meu Mal" (1990), "A Viagem" (1994), "Engraçadinha… Seus Amores e Seus Pecados" (1995) e "Senhora do Destino" (2004). Seu trabalho mais recente em novelas foi em "As Aventuras de Poliana", exibida pelo SBT até 2020.





Atriz investe no mercado imobiliário

Além da trajetória artística, Mylla passou a se dedicar ao setor imobiliário. Ao lado do marido, o investidor Paulo Luis Sartori, com quem é casada desde 2007, ela comanda uma imobiliária na região dos Jardins, em São Paulo. O negócio é voltado para imóveis de alto padrão, com foco na compra, reforma e modernização de apartamentos antigos para revenda.

A atriz atua como corretora de imóveis e especialista em retrofit, processo que consiste na renovação de construções antigas para adaptá-las às necessidades atuais, preservando características arquitetônicas quando possível. A atividade se tornou uma frente profissional paralela à carreira artística.

Apesar da mudança de foco profissional, Mylla já afirmou que não abandonou a atuação e continua aberta a oportunidades na televisão. Fora do trabalho, ela também se dedica à família. A artista é mãe de Arthur, de 15 anos, fruto do casamento com Paulo Luis Sartori.





