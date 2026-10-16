Reprodução Instagram Luana Piovani compartilha provocação sobre Bruna Biancardi e Neymar





Luana Piovani voltou a movimentar as redes sociais nesta sexta-feira (16) ao compartilhar uma publicação com uma provocação direcionada a Bruna Biancardi, esposa do jogador Neymar. O conteúdo ironiza uma suposta declaração do atleta sobre seu posicionamento político e faz referência às traições que vieram a público durante o relacionamento com a influenciadora.

“Neymar disse que vai votar 22 porque também preza pela família, mas a mulher dele chega andar torta de tanto chifre”, diz a publicação compartilhada pela atriz.





Neymar e Bruna Biancardi são pais de duas meninas

Bruna Biancardi e Neymar estão juntos desde 2021, embora tenham assumido publicamente o relacionamento apenas em janeiro de 2022. Ao longo dos anos, o casal enfrentou períodos de separação e reconciliação, especialmente após a repercussão de episódios de infidelidade do atacante. Em junho de 2023, Neymar chegou a pedir desculpas publicamente à influenciadora após admitir que a havia traído durante a gravidez da primeira filha dos dois.

Os dois são pais de Mavie, nascida em outubro de 2023, e Mel, que veio ao mundo em julho de 2025. Neymar também é pai de Davi Lucca, fruto do relacionamento com Carol Dantas, e Helena, filha da modelo Amanda Kimberlly. Atualmente, Bruna Biancardi está grávida de sua terceira filha com o atleta, que se chamará Mariah.

Luana Piovani e Neymar acumulam desavenças públicas

A relação entre Luana Piovani e Neymar é marcada por desentendimentos públicos desde 2024. Naquele ano, a atriz criticou o jogador ao se posicionar contra um projeto relacionado à exploração imobiliária em áreas litorâneas, conhecido popularmente como PEC das Praias. Na ocasião, ela questionou a postura do atleta e afirmou que ele não deveria ser considerado um ídolo.

Neymar reagiu às declarações e atacou a atriz nas redes sociais, dando início a uma sequência de trocas de farpas. O conflito também chegou à Justiça, após o jogador apresentar uma queixa-crime contra Piovani por injúria e difamação.



