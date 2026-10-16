Reprodução Instagram Após reportagem, Gabriela Prioli questiona provas de suposto contrato com Master

Gabriela Prioli quebrou o silêncio nesta sexta-feira (16), após a publicação de uma reportagem do Estadão que aponta que Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, acompanhava e sugeria alterações em conteúdos produzidos pela apresentadora sobre a instituição financeira. Em um texto publicado nos stories do Instagram, ela negou ter mantido qualquer relação comercial com o banqueiro e afirmou que ele “nunca editou, aprovou ou orientou qualquer conteúdo” produzido por ela.

Na manifestação, Prioli questionou a existência de provas que sustentem as informações sobre um suposto contrato de 12 meses e possíveis pagamentos feitos pelo banco. A apresentadora também declarou que todo o seu faturamento está documentado por notas fiscais e que nenhum desses documentos foi emitido para o Master ou empresas ligadas a Vorcaro.

“Conforme Prioli afirmou anteriormente, ela nunca foi procurada e/ou celebrou qualquer relação comercial com Vorcaro. Afirmar isso, sem qualquer comprovação, além de irresponsável, é extremamente grave e medidas cabíveis já estão sendo tomadas”, escreveu.

A apresentadora também contestou o uso de conversas entre terceiros como fundamento para as informações divulgadas. “O material até o momento fala de conversas entre duas pessoas que mencionam o nome de Prioli. Onde estão as provas de todas as informações citadas? Onde está o suposto contrato? Onde estão os comprovantes dos supostos pagamentos?”, questionou.

Ao concluir o posicionamento, ela reforçou que a menção ao seu nome em diálogos dos quais não participou não comprova a existência de um vínculo com o banqueiro. “Conversas sobre Gabriela Prioli não são conversas realizadas com Gabriela Prioli. Suposições sem provas não são verdades. São apenas suposições”, declarou.

Reprodução Instagram Gabriela Prioli





O que diz a reportagem

Segundo o Estadão, mensagens extraídas do celular de Vorcaro indicam que Prioli teria um contrato de 12 meses para produzir vídeos favoráveis ao Banco Master. Os diálogos mostram o banqueiro conversando com Ana Matos, então superintendente de Comunicação e Marketing da instituição, sobre os conteúdos e sugerindo mudanças nos roteiros.

Em uma das conversas, de abril de 2025, Vorcaro classificou a contratação da influenciadora como uma “ótima tacada”. As mensagens também mencionam uma estratégia de comunicação que envolveria cerca de 15 influenciadores para rebater críticas à instituição financeira, investigada por suspeitas de fraudes bilionárias.

Em janeiro deste ano, Prioli já havia negado ter sido contratada para defender o Master e afirmou que não integrou uma suposta rede de influenciadores que teria sido mobilizada para atacar o Banco Central durante a análise da compra do banco pelo Banco de Brasília (BRB).

Reescreva a abertura com mais objetividadeReduza a repetição das negativas de Prioli











