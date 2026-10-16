Reprodução Instagram Neymar e Luana Piovani voltam a trocar farpas após publicação sobre Bruna Biancardi

Neymar reagiu nesta sexta-feira (16) à provocação feita por Luana Piovani contra Bruna Biancardi nas redes sociais. Após a atriz compartilhar uma publicação com uma indireta sobre as supostas traições do jogador, o atacante rebateu as críticas e fez comentários sobre a vida pessoal da artista, que mora em Portugal.

A resposta foi publicada em um comentário na página Gossip da Fama. Na mensagem, Neymar questionou o fato de Piovani viver fora do Brasil e continuar opinando sobre assuntos do país. “Mora lá em Portugal e quer vir opinar aqui no Brasil. Nem os filhos dela querem estar com ela. Essa mulher é demais, que ser humano incrível!!!! Bom é que os processos que ela toma e paga são para o bem”, escreveu o atleta.





Mais cedo, Luana havia compartilhado uma publicação que ironizava uma suposta declaração política do jogador e fazia referência à vida amorosa dele. “Neymar disse que vai votar 22 porque também preza pela família, mas a mulher dele chega andar torta de tanto chifre”, dizia o texto republicado pela atriz.

Neymar e Bruna Biancardi têm duas filhas

Neymar e Bruna Biancardi estão juntos desde 2021 e tornaram o relacionamento público em janeiro de 2022. Desde então, o casal passou por separações e reconciliações, em meio à repercussão de episódios de infidelidade envolvendo o jogador.

Reprodução Instagram Neymar e Bruna Biancardi com as filhas





Em junho de 2023, quando Bruna estava grávida da primeira filha, Neymar publicou um pedido de desculpas à influenciadora após admitir que havia sido infiel. Meses depois, em outubro daquele ano, nasceu Mavie. A segunda filha do casal, Mel, chegou em julho de 2025.

Atualmente, Bruna está grávida da terceira filha com o atacante, que se chamará Mariah. Além das meninas com a influenciadora, Neymar também é pai de Davi Lucca, de seu relacionamento com Carol Dantas, e Helena, filha da modelo Amanda Kimberlly.

Desavenças entre Neymar e Luana Piovani

As trocas de farpas entre o jogador e a atriz ganharam força em 2024, quando Piovani criticou Neymar por seu envolvimento em um projeto relacionado à exploração imobiliária do litoral brasileiro, conhecido como PEC das Praias. Na ocasião, a artista questionou a postura do atleta e sua imagem pública.

Neymar reagiu às declarações e os dois passaram a trocar ataques nas redes sociais. O desentendimento também teve repercussões judiciais, com o jogador acionando a Justiça após as críticas da atriz.





