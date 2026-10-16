Reprodução Instagram Paula Burlamaqui relembra destino paradisíaco em foto de biquíni

Paula Burlamaqui, de 59 anos, chamou a atenção nas redes sociais nesta sexta-feira (16) ao compartilhar uma foto de biquíni nos Lençóis Maranhenses. Na legenda da publicação, a atriz demonstrou saudade do destino turístico: “Saudades desse lugar incrível!”.

Nos comentários, a artista recebeu uma série de elogios dos seguidores, que também deixaram emojis de coração. “Muito linda”, escreveu uma internauta. “Belíssima”, comentou outra pessoa. Um terceiro usuário aproveitou para pedir o retorno da atriz à televisão: “Tem que voltar pra TV, excelente atriz”.

A publicação acontece menos de um mês após Paula revelar que sofreu um acidente doméstico enquanto tomava banho. Na ocasião, ela contou que caiu no chuveiro, rompeu dois ligamentos do ombro e precisou passar por uma cirurgia. “Acabei de sair da cirurgia, estou com uma tipoia dentro no hospital”, relatou.

A atriz também aproveitou o relato para alertar os seguidores sobre os riscos de acidentes no banheiro. “Gente, vocês têm que prestar muita atenção em chuveiro, porque é muito perigoso. Eu podia ter batido com a cabeça, eu podia ter morrido”, afirmou.





Declaração sobre envelhecimento gerou repercussão

No mês passado, Paula Burlamaqui também repercutiu nas redes sociais após participar do podcast Vozes do Retiro, projeto do Retiro dos Artistas. Durante a entrevista, a atriz compartilhou sua visão sobre o envelhecimento e afirmou que considera essa fase da vida um castigo.

“O envelhecimento é o castigo do ser humano”, declarou. “É o que eu acho, eu não vejo nada de bom. É uma degradação”, acrescentou, ressaltando que a opinião era baseada em suas próprias experiências.

As falas dividiram opiniões e provocaram críticas nas redes sociais, inclusive de personalidades como a cantora Marina Lima.



