Paula Burlamaqui relembra destino paradisíaco em foto de biquíni
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Paula Burlamaqui relembra destino paradisíaco em foto de biquíni

Paula Burlamaqui, de 59 anos, chamou a atenção nas redes sociais nesta sexta-feira (16) ao compartilhar uma foto de biquíni nos Lençóis Maranhenses. Na legenda da publicação, a atriz demonstrou saudade do destino turístico: “Saudades desse lugar incrível!”.

Nos comentários, a artista recebeu uma série de elogios dos seguidores, que também deixaram emojis de coração. “Muito linda”, escreveu uma internauta. “Belíssima”, comentou outra pessoa. Um terceiro usuário aproveitou para pedir o retorno da atriz à televisão: “Tem que voltar pra TV, excelente atriz”.

A publicação acontece menos de um mês após Paula revelar que sofreu um acidente doméstico enquanto tomava banho. Na ocasião, ela contou que caiu no chuveiro, rompeu dois ligamentos do ombro e precisou passar por uma cirurgia. “Acabei de sair da cirurgia, estou com uma tipoia dentro no hospital”, relatou.

A atriz também aproveitou o relato para alertar os seguidores sobre os riscos de acidentes no banheiro. “Gente, vocês têm que prestar muita atenção em chuveiro, porque é muito perigoso. Eu podia ter batido com a cabeça, eu podia ter morrido”, afirmou.

Foto: Reprodução Instagram
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Declaração sobre envelhecimento gerou repercussão

No mês passado, Paula Burlamaqui também repercutiu nas redes sociais após participar do podcast Vozes do Retiro, projeto do Retiro dos Artistas. Durante a entrevista, a atriz compartilhou sua visão sobre o envelhecimento e afirmou que considera essa fase da vida um castigo.

“O envelhecimento é o castigo do ser humano”, declarou. “É o que eu acho, eu não vejo nada de bom. É uma degradação”, acrescentou, ressaltando que a opinião era baseada em suas próprias experiências.

As falas dividiram opiniões e provocaram críticas nas redes sociais, inclusive de personalidades como a cantora Marina Lima


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