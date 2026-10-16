Reprodução/Internet Carlos Alberto de Nóbrega está internado para investigar infecção

Carlos Alberto de Nóbrega está internado para investigar uma possível infecção pelo vírus Coxsackie. O apresentador do SBT vinha apresentando cansaço, fadiga e indisposição havia alguns meses, o que levou os médicos a solicitarem exames. Renata de Nóbrega, mulher do humorista e também médica, afirmou que os resultados laboratoriais levantaram a suspeita de infecção, mas o diagnóstico ainda está sob investigação.

Inicialmente, os sintomas de Carlos Alberto de Nóbrega foram associados ao envelhecimento e às condições de saúde preexistentes. Entretanto, a persistência do mal-estar levou os especialistas a investigar outras causas. A avaliação envolveu exames laboratoriais, sorologias e testes complementares para diferentes agentes virais. Os resultados apresentaram indícios compatíveis com infecção por Coxsackie, embora ainda seja necessária uma análise clínica para esclarecer o quadro.

Renata de Nóbrega contou que decidiu aprofundar a investigação ao perceber uma mudança prolongada na disposição do marido. Para ela, o cansaço persistente não deveria ser atribuído automaticamente à idade, sobretudo quando representa uma alteração no comportamento habitual da pessoa. A médica também está sob suspeita de infecção pelo mesmo vírus.

“O que mais me chamou a atenção foi perceber que sintomas que atribuíamos à idade poderiam ter outra explicação. O cansaço persistente não deve ser automaticamente considerado normal, especialmente quando representa uma mudança no padrão habitual da pessoa. Como médica e esposa, achei importante investigar”, afirmou ela para o Metrópoles.

O que é o vírus Coxsackie?

Segundo Renata, o Coxsackie pertence ao grupo dos enterovírus e pode ser transmitido por contato com secreções respiratórias, superfícies contaminadas ou pela via fecal-oral. Embora seja frequentemente associado a infecções na infância, o vírus também pode atingir adultos. Entre as manifestações possíveis estão mal-estar, dores musculares, fadiga e febre, que nem sempre aparecem durante a infecção.

A médica explicou que determinadas infecções por Coxsackie podem estar associadas à inflamação do músculo cardíaco, chamada miocardite, ou do pericárdio, conhecida como pericardite. Em situações mais raras, também pode ocorrer comprometimento neurológico. A miocardite, quando presente, pode alterar o funcionamento do coração e, nos casos graves, provocar insuficiência cardíaca ou arritmias potencialmente fatais.

Renata ressaltou que o acompanhamento depende da avaliação médica individual. Quando existe suspeita de comprometimento cardíaco, os profissionais podem recomendar a redução ou suspensão das atividades físicas até a conclusão dos exames e a definição da conduta adequada.