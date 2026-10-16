Reprodução: Instagram Atriz está atualmente no Marrocos



Após sete anos longe das novelas, Débora Nascimento, de 41 anos, está de volta à teledramaturgia da TV Globo. A atriz integra o elenco de "Lá na Minha Terra", próxima novela das 18h, com estreia prevista para 9 de novembro.

Escrita por Mario Teixeira e com direção artística de Allan Fiterman, a produção substituirá A Nobreza do Amor na programação da emissora.

Qual será o papel de Débora Nascimento em Lá na Minha Terra?

De acordo com a coluna Play, do jornal O Globo, a atriz interpretará Delfina, uma advogada que mantém um relacionamento secreto com Cesário, personagem de Daniel de Oliveira. O homem é sócio de seu marido, Aluízio, vivido por Gustavo Vez.

Reprodução/Instagram @debranascimento Débora Nascimento





Cesário leva uma vida dupla: em São Paulo, é casado com Ismália, interpretada por Camila Morgado, e pai de Alice, papel de Giulia Benite.

Mas, no sertão nordestino, seu verdadeiro nome é Severino, ele é casado com Rosenda, personagem de Dira Paes, e tem cinco filhos com ela.

A descoberta dessa outra família promete movimentar a história. Rosenda viajará em busca do marido e ficará surpresa ao encontrá-lo rico, usando outro nome e integrado a uma família diferente daquela que deixou no Nordeste.





Quem é Débora Nascimento?

Débora Nascimento é atriz e ex-modelo brasileira, nascida em Suzano, no interior de São Paulo, em 16 de junho de 1985.

A artista começou a carreira como modelo aos 15 anos e trabalhou em países como Chile, Tailândia, África do Sul e China. Aos 21 anos, começou a estudar teatro na Oficina de Atores da Rede Globo.

Sua estreia como atriz aconteceu no cinema, como protagonista do curta-metragem Cérbero, dirigido por Gastão Coimbra. Na televisão, participou da novela Paraíso Tropica l, na qual interpretou Elisa. A atriz também integrou a produção norte-americana O Incrível Hulk.

Carreira na Globo e vida pessoal

Um dos papéis de maior destaque de Débora Nascimento foi Tessália, na novela Avenida Brasil, exibida pela Globo em 2012. Durante as gravações, ela conheceu o ator José Loreto, seu par romântico na trama. Os dois se casaram em 2016.

Reprodução/Metrópoles Débora Nascimento e José Loreto

Em 2018, nasceu Bella, filha do casal. Em fevereiro de 2019, Débora e Loreto anunciaram a separação.

Ao longo da carreira, a atriz também participou de novelas como Flor do Caribe (2013), Alto Astral (2014), Êta Mundo Bom! (2016) e Verão 90 (2019). Em 2020, seu contrato com a Globo não foi renovado.

Agora, com Lá na Minha Terra, Débora Nascimento retorna às novelas da emissora em um papel que envolve segredos, relacionamentos extraconjugais e conflitos familiares.