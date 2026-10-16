Reprodução/Instagram Sonia Abrão fala sobre término de Virginia Fonseca e Vini Jr

Virginia Fonseca, de 27 anos, chamou a atenção nas redes sociais após curtir uma publicação relacionada às declarações de Sônia Abrão, de 63 anos, sobre o fim de seu relacionamento com Vini Jr., de 26.

A apresentadora comentou a separação dos dois durante o programa A Tarde é Sua, da RedeTV!, e relembrou que havia aconselhado a influenciadora a não dar uma nova chance ao jogador do Real Madrid meses atrpas.





A interação de Virginia foi noticiada pelos internautas nessa quinta-feira (15). Como é de se imaginar, a publicação repercutiu e os fãs da loira comentaram sobre o posicionamento da veterana da televisão, que avaliou que o desfecho do relacionamento acabou se aproximando do que ela havia previsto anteriormente.

Durante o programa desta terça-feira (13), a comunicadora afirmou que j á havia alertado Virginia sobre a possibilidade de retomar o namoro com o atacante da Seleção Brasileira.

Virginia e Vini Júnior realmente estão separados. Ninguém pode dizer aqui que eu não tenha dito: Virginia, não! Não dá segunda chance! Não volta! Não negocia o inegociável! Mas acabou dando uma segunda chance Sonia Abrão, apresentadora da RedeTV!.

Na sequência, ela avaliou que a história do casal parecia ter se repetido.“Parece que o filme se repetiu, né?”, comentou. Sônia também falou sobre como os dois poderiam seguir a vida após a separação.

“Agora tem uma situação. Ela volta pra vida dela livre, leve e solta pras redes sociais. E ele volta pra mulherada, pra gandaia, pros amigos dele. Cada um vai ser feliz a seu modo. Ninguém mais tem que limitar ninguém nessa história”, disparou.

Reprodução/Instagram Vini Jr e Virginia Fonseca

Por fim, ela ainda comentou a postura da loira nas redes sociais. Segundo ela, a influenciadora começou a aparecer mais depois do término e não combina com a tentativa de manter um perfil 'mais discreto'.

Vini Jr. foi visto com mulheres após o término

A repercussão das falas de Sônia aconteceu após Vini Jr. ser visto na companhia das influenciadoras espanholas Mar Lucas e Fabiana Sevillano em um restaurante de Madri, na Espanha, na madrugada de domingo (11), horas após a confirmação do fim do namoro.

As duas chegaram ao estabelecimento por volta das 4h, e o grupo deixou o local cerca de uma hora depois, por saídas diferentes.

O término de Virginia Fonseca e Vini Jr.

O fim do relacionamento foi confirmado pela equipe de Virginia em no último domingo (11), após quase um ano de namoro. Em comunicado, a assessoria da influenciadora afirmou que a decisão foi tomada sem brigas ou conflitos.

“Virginia Fonseca e Vini Jr. não estão mais juntos. Não houve conflito, não houve briga, somente o entendimento de não seguirem mais como um casal”, informou a equipe da empresária.



