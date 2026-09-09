Reprodução Instagram Marina Lima detona Paula Burlamaqui após comentário sobre envelhecimento





Marina Lima, de 70 anos, causou repercussão nas redes sociais ao reagir duramente a uma declaração de Paula Burlamaqui, de 59, sobre o envelhecimento. A atriz afirmou que considera o avanço da idade uma espécie de “castigo do ser humano”, opinião que viralizou e provocou uma resposta contundente da cantora no X.

Em entrevista ao podcast Vozes do Retiro, projeto do Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro, Paula falou sobre as mudanças que tem enfrentado com o passar dos anos, especialmente em relação ao corpo e à disposição. Para ela, os efeitos físicos da idade acabam pesando mais do que os possíveis benefícios associados à maturidade.

“O envelhecimento é o castigo do ser humano. É o que eu acho, eu não vejo nada de bom. É uma degradação”, afirmou a atriz.

Paula explicou que sua visão é baseada na própria experiência e relatou períodos de cansaço intenso. Ela contou que faz reposição hormonal, exercícios físicos, acompanhamento médico e análise para tentar lidar melhor com a fase atual.

“Eu acordo exausta. Eu faço reposição hormonal, faço análise, procuro malhar, procuro ir no médico... Para estar bem, eu procuro [me cuidar] e fico exausta, cansada”, disse.

Paula também questionou maturidade

Durante a entrevista, Paula Burlamaqui também refletiu sobre a ideia de que envelhecer necessariamente traria ganhos emocionais ou intelectuais. Na visão dela, uma maior maturidade poderia ser alcançada por outros caminhos.

“Esse papo da gente ter uma cabeça mais madura, a gente poderia ter, se a gente tivesse análise”, afirmou a atriz.

Reprodução Instagram Paula Burlamaqui





Marina Lima reage e critica atriz

A declaração não passou despercebida por Marina Lima. A cantora discordou da forma como Paula descreveu o envelhecimento e não poupou críticas à atriz.

“Olha, nunca ouvi tanta tolice e gente rasa. A vida é bem mais que beleza. Vocês podem acordar? Já estão na idade. Afff”, escreveu Marina no X, acompanhando a publicação com um emoji de bocejo.

Na sequência, a cantora voltou a comentar o assunto e adotou um tom ainda mais ácido. Marina afirmou sentir pena da maneira como Paula encara o passar dos anos e ironizou a perspectiva apresentada pela atriz.

“Me dá uma pena dela… Coitada. A não ser que ela morra cedo, a Paula está condenada ao seu inferno particular. Fica bem!”, disparou.







