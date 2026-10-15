Reprodução/TV Record Dudu Camargo no Balanço Geral

A Justiça de São Paulo bloqueou R$ 56,2 mil das contas do apresentador Dudu Camargo. A decisão foi tomada pela juíza Ana Maria Brugin, da Vara de Execuções Fiscais Estaduais, em uma ação na qual o governo paulista cobra do apresentador uma dívida de IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores).

De acordo com o processo, o comandante do Balanço Geral Manhã não pagou o IPVA de um Mercedes-Benz GLA 2017 referente aos anos de 2022, 2023, 2024 e 2025. Essa dívida correspondia a R$ 51,1 mil, segundo cálculo feito em setembro de 2025, de acordo com a Folha.

Ele também é proprietário de uma BMW Z4, ano 2009. Em relação a esse veículo, o jornalista teria deixado em aberto os impostos referentes a 2023 e 2025.

Dudu, que venceu o reality show A Fazenda e assumiu a apresentação da atração jornalística da Record, levou para casa o prêmio de R$ 2 milhões.

O iG entrou em contato com a assessoria do apresentador Dudu Camargo. O texto será atualizado assim que obtivermos uma resposta.





Trajetória de Dudu Camargo

Nascido na Vila Formosa, em São Paulo, Dudu Camargo iniciou sua carreira aos 12 anos no SBT, atuando na novela Revelação (2008), de Íris Abravanel. Tornou-se conhecido do grande público ao interpretar o personagem "Homem do Saco" no extinto programa Fofocando, atual Fofocalizando.

Na emissora de Silvio Santos (1930-2024), apresentou o telejornal Primeiro Impacto e também integrou a equipe do SBT Notícias.

Ao completar 18 anos, Silvio Santos o colocou como âncora do Primeiro Impacto. Na época, a escolha gerou polêmica devido à pouca idade do apresentador, à falta de experiência e à ausência de formação jornalística.

As críticas se intensificaram pelo fato de ele ter substituído as jornalistas Karyn Bravo e Joyce Ribeiro na apresentação do telejornal.

Após deixar a emissora paulista, passou a trabalhar na TV Meio Norte, no Piauí, onde comandou o programa Bom Dia Meio Norte até ser convidado para participar do reality show da Record.

Atualmente, é contratado da Record e apresenta o Balanço Geral, além de realizar outras reportagens para o canal da Barra Funda.

Trajetória em A Fazenda

O ex-apresentador da emissora da Anhanguera alcançou grande popularidade logo no início do programa. Formou alianças estratégicas e se envolveu amorosamente com Saory Cardoso durante a atração. Sua trajetória no reality rural foi marcada por diversas vitórias nas provas do fazendeiro, além de posicionamentos firmes nas discussões coletivas.

Dudu Camargo entrou no programa carregando uma bagagem de polêmicas na televisão, mas conquistou uma torcida forte fora da emissora. Ao assumir o chapéu de fazendeiro em várias ocasiões, conseguiu se manter protegido de eliminações precoces graças às alianças formadas ao longo do jogo.



