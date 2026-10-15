Deborah Secco quebra o silêncio após mensagens de Vorcaro e ex-executivo da Globo
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Deborah Secco quebra o silêncio após mensagens de Vorcaro e ex-executivo da Globo

Deborah Secco repudiou nesta quinta-feira (15) os comentários feitos por Daniel Vorcaro e Frederic Kachar, ex-executivo do Grupo Globo demitido após a divulgação de conversas privadas com o banqueiro. Em nota enviada à coluna Outro Canal, da Folha de S.Paulo, a atriz classificou as falas sobre ela e outras artistas como “machistas, desrespeitosos e irresponsáveis” e negou ter conhecido Vorcaro pessoalmente.

A equipe de Deborah também esclareceu que a relação com Kachar sempre foi estritamente profissional, restrita a encontros de trabalho. “É inadmissível expor a imagem e a reputação de uma mulher com base em uma narrativa que não corresponde à sua realidade”, afirmou a assessoria, que criticou a utilização das mensagens para alimentar especulações sobre a vida das artistas.

Comentários sobre Deborah Secco

As conversas entre Kachar e Vorcaro fazem referência ao Baile da Vogue de 2024, evento que teve como tema Galáctika. Na ocasião, Deborah compareceu caracterizada como uma extraterrestre, com o corpo pintado de verde, maquiagem que simulava uma cabeça alienígena, minissaia branca e um carrinho de bebê com um boneco de ET recém-nascido.

Durante a troca de mensagens, Kachar afirmou que Deborah Secco e Sabrina Sato estavam “para jogo”. Vorcaro criticou a fantasia escolhida pela atriz, classificando-a como “muito feia”. O então executivo, por sua vez, comentou que estava concentrado no corpo da artista, mas concordou que o figurino era “broxante”.

A assessoria de Deborah também contestou publicações que sugeriam que ela e outras famosas estariam em uma festa com os dois homens. Segundo a equipe, as artistas estavam no Baile da Vogue a trabalho, e Vorcaro não estava presente no evento.

Deborah Secco no Baile da Vogue em 2024
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Deborah Secco no Baile da Vogue em 2024


Sabrina Sato também se manifestou

Sabrina Sato também repudiou o teor das conversas. Por meio de sua equipe, a apresentadora esclareceu que ela e Deborah participavam do evento em compromissos profissionais.

A repercussão das mensagens ocorreu no mesmo dia em que o Grupo Globo anunciou a demissão de Frederic Kachar, que comandava as operações de mídia impressa e rádio do conglomerado. Em comunicado, a empresa afirmou que o conteúdo dos diálogos revelou uma “relação inadequada do executivo com um anunciante”.


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