Reprodução/Instagram/AlienaJud Apartamento de Ana Hickmann avaliado em R$ 5,2 milhões termina leilão sem interessados





O apartamento associado a Ana Hickmann e ao ex-marido, Alexandre Correa, voltou a ficar sem compradores em um leilão judicial. Avaliado em R$ 5,2 milhões, o imóvel localizado em Perdizes, na zona oeste de São Paulo, teve a segunda tentativa de venda encerrada em 8 de outubro, sem receber propostas, mesmo com o lance mínimo de R$ 4,16 milhões.

A informação foi divulgada pela coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles. De acordo com a publicação, o leiloeiro Mauro da Cruz anexou ao processo, em 9 de outubro, os registros que confirmam a ausência de interessados nas duas etapas. O primeiro pregão, realizado em setembro, também terminou sem lances.

Reprodução/Instagram Apartamento de Ana Hickmann





Disputa envolve dívida de R$ 11,3 milhões

O imóvel foi submetido à venda judicial no contexto de uma ação movida pela Ice Propaganda Ltda., que cobra cerca de R$ 11,3 milhões da Hickmann Serviços Ltda. e de Alexandre Correa. A dívida tem origem em um empréstimo concedido em setembro de 2023 a uma empresa ligada ao ex-casal.

Com 251 metros quadrados de área privativa coberta, seis vagas de garagem e uma ampla área externa, o apartamento foi avaliado em R$ 5,2 milhões. Na segunda tentativa de venda, o valor mínimo foi fixado em 80% da avaliação, chegando a R$ 4,16 milhões.

Apesar de os dois pregões terem terminado sem propostas, o resultado não encerra a questão nem significa que o imóvel esteja livre da disputa. Agora, caberá à 33ª Vara Cível da Comarca de São Paulo determinar os próximos passos do processo e definir como a cobrança judicial terá continuidade.









