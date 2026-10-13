Reprodução/Globoplay Carolina Kasting

Carolina Kasting, de 51 anos, abriu o coração ao falar sobre a relação com seu próprio corpo e o período longe das novelas. Em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo, a atriz revelou que enfrentou um distúrbio de imagem e decidiu procurar ajuda após perceber que estava se enxergando de maneira distorcida e nada saudável.

Longe das novelas desde Salve-se Quem Puder, exibida em 2020, Carolina também explicou como aproveitou os últimos anos para se dedicar aos estudos e explorar outras formas de expressão artística. Apesar do afastamento da televisão, ela confirmou que pretende voltar ao audiovisual ainda em 2026.

Durante a o bate-papo, a atriz explicou que o distúrbio provocava uma diferença entre a imagem real e a maneira como ela se enxergava. Segundo Carolina, ela chegou a acreditar que estava acima do peso mesmo quando isso não correspondia à realidade.

O distúrbio te causa um hiato entre a sua imagem real e a sua autoimagem. Então, você se olha no espelho e não vê exatamente aquilo que é real, mas sim uma projeção distorcida. Eu comecei a me ver fora do peso, por exemplo, e eu não estava. Carolina Kasting, atriz e comunicadora.

Carolina relacionou essa percepção aos padrões estéticos que encontrou ao longo da trajetória profissional. Antes de chegar à televisão, ela passou pelo balé clássico, trabalhou como modelo e atuou no teatro, ambientes nos quais, de acordo com o seu relato pessoal, sentiu a pressão para se adequar a determinados padrões de beleza.

“Estruturalmente, o seu corpo e a sua mente entendem que, para ser bonita, você tem que estar nesse padrão. E ele é violento”, disse.

Divulgação/Instagram Carolina Kasting

Mais velha, ela passou a refletir sobre as cobranças estéticas e a própria relação com a alimentação de forma mais lucida e consciente. Ao buscar informações, ela começou a questionar a necessidade de manter restrições para se encaixar em um padrão físico.

“Eu falei: ‘Espera aí, por que eu preciso ter esse padrão? Se as curvas são bonitas, se o prazer que eu sinto com meu corpo é maior do que isso? Por que eu tenho que viver em um tipo de restrição alimentar?’. E aí eu fui procurar ajuda”, contou.

Como forma de se incentivar e também de se sentir conectada com o seu público, a atriz passou a compartilhar nas redes sociais sua rotina de alimentação e exercícios físicos.

Longe das novelas

Durante o período afastada das novelas, Carolina retomou os estudos e concluiu o bacharelado em Teatro na Casa das Artes de Laranjeiras (CAL), dando continuidade à formação que havia iniciado décadas atrás em um curso técnico. Atualmente, ela pretende seguir na área acadêmica e começar um mestrado.

Além disso, a artista ainda ampliou sua atuação para as artes plásticas, a performance e a poesia. No teatro, prepara um projeto sobre a filósofa polonesa Rosa Luxemburgo.

Reprodução Instagram Carolina Kasting

Ainda na conversa, Carolina deixou claro que voltará ao audiovisual e ao teatro em 2026, mas não expôs mais detalhes sobre o projeto que marcará seu retorno oficial.

“Estou feliz com a retomada, que vai ser prazerosa. Eu retorno este ano ao audiovisual e ao teatro. Eu nunca deixei nem vou deixar de ser atriz. Tem sempre projetos acontecendo”, declarou.



