Reprodução/Instagram Daniella Cicarelli posa de biquíni e exibe abdômen trincado.

Daniella Cicarelli, de 47 anos, encantou os seguidores nesta segunda-feira (13) ao publicar uma sequência de fotos de biquíni. Os cliques foram registrados durante o feriadão e capturaram toda a boa forma da apresentadora e ex-modelo.

Nas imagens, Daniella posa à beira da piscina, exibindo o corpo torneado, resultado de muita disciplina e treinos pesados. Para a ocasião, a beldade elegeu um biquíni off-white fininho, com detalhes dourados nas alças e nas laterais.

Na legenda da publicação, a famosa aproveitou para fazer um alerta sobre os efeitos que a falta de vitamina D pode causar na saúde.

"Cansaço, fraqueza muscular e dor óssea não são sinais para ignorar. A deficiência de vitamina D pode estar por trás deles e, quando importante e prolongada, comprometer a saúde dos ossos", começou.

Na sequência, a ex-modelo destacou a importância da exposição ao sol para evitar problemas de saúde relacionados à deficiência da vitamina, destacando também que a chave para o bem-estar é o equilíbrio. "O sol ajuda o corpo a produzir vitamina D. Mas saúde não é excesso: é equilíbrio. Você sabe como está a sua vitamina D?", concluiu.

Nos comentários da publicação, seguidores elogiaram a boa forma da famosa."A cada dia que passa você fica muito mais linda", escreveu um. "Musa", disse outra. "Estonteante", elogiou um terceiro fã da apresentadora.







Dedicação aos esportes

A impressionante forma física de Daniella Cicarelli foi conquistada ao longo de muitos anos de dedicação e paixão pelos esportes. Afastada da televisão há mais de uma década, a famosa construiu uma rotina com foco em treinos ao ar livre, provas esportivas e um corpo com músculos definidos e abdômen trincado.

Entre as atividades que Daniella Cicarelli prioriza em seu dia a dia estão o ciclismo, a natação, o surfe, o esqui, a yoga, a corrida, entre outros.

Em sua participação no TED Talks, Daniella Cicarelli contou que sua decisão de praticar esportes ocorreu aos vinte e poucos anos, com a matrícula em uma assessoria de triátlon, modalidade que combina natação, ciclismo e corrida.





De acordo com ela, a dedicação às atividades físicas constroem mais do que um corpo sarado, servindo também como lições de vida sobre saúde, persistência e resiliência.

"O esporte é minha maior companhia e o responsável por manter meus pés no chão e minha calma... para quem tinha dores que talvez anos e anos de terapia não resolvessem, o esporte entrava como a minha salvação. A atividade física é muito poderosa. Se você se dedicar diariamente a ela, inúmeros serão os benefícios. Melhora do sono, do humor, sua qualidade de vida... não estou falando sobre estética, uma barriga sarada, mas sobre autoconhecimento e, consequentemente, você ser uma pessoa melhor para enfrentar as adversidades da vida", disse à época.