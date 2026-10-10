Reprodução das Redes Sociais Thiago Nigro e Arthur Aguiar voltaram se seguir nas redes sociais

Thiago Nigro, Youtuber e empresário conhecido como Primo Rico, saiu em defesa de Arthur Aguiar, ator campeão do Big Brother Brasil 2022, após os dois voltarem a se seguir no Instagram. Este detalhe acabou chamando a atenção dos internautas e gerou especulações sobre uma possível ajuda financeira do empresário ou de Maíra Cardi ao pai de sua filha.

Nas redes sociais, Arthur demonstrou que não gostou dos comentários que ligavam a reaproximação dos dois com a situação financeira dele e disse:

Gente, parem de criar verdades absolutas de coisas que vocês não fazem a menor ideia. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Nada!" Só parem, gente. Por favor! Me deixem em paz um pouco. disse o artista.





Nos comentários, Thiago Nigro também se pronunciou e saiu em defesa do próprio Arthur:

Gente, não tirem o mérito que é dele. Nem tudo precisa ter alguém por trás. As vezes, é só alguém assumindo suas responsabilidades, resolvendo seus problemas e seguindo em frente. Isso deveria ser celebrado e não questionado. disse o empresário.





O que gerou tantos comentários?

A publicação começou porque Arthur Aguiar e Thiago Nigro voltaram a se seguir nas redes sociais após notícias sobre uma dívida do ator com o Banco Bradesco. Segundo informações dadas pela CNN Brasil, o ator quitou dívida com o bando referente a faturas de cartões de crédito após ser cobrado judicialmente pelo banco.

O valor da dívida cobrada pelo banco era de R$ 394.791,11 reais. Após o pagamento, o banco apresentou um documento à Justiça informando que a dívida havia sido paga e solicitou a desistência do processo. Além desta dívida, o ator estaria enfrentando uma ação de despejo no valor de R$ 166 mil que estaria relacionado ao aluguel de um apartamento de alto padrão em São Paulo.





Vida Pessoal

A vida amorosa do ator também não está em um bom momento. Na terça-feira (6), a influenciadora Jheny Santucci anunciou o fim de seu casamento com Arthur Aguiar. Ela está grávida do segundo filho com o ator e publicou um comunicado dizendo que o fim do relacionamento entre os dois não tem a ver com as notícias sobre as dívidas bancárias do ator.

No comunicado, a influenciadora disse que a relação com Arthur será exclusivamente voltada a criação dos filhos e pediu respeito e privacidade neste momento para não expor os filhos do casal.

Um detalhe é que o casamento chegou ao fim 3 meses depois do casal oficializar a relação, em uma cerimônia discreta realizada em São Paulo, no dia 18 de julho.