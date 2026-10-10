Renata Vasconcellos apresentadora do Jornal Nacional
Reprodução das Redes Sociais
Renata Vasconcellos apresentadora do Jornal Nacional

A âncora do Jornal Nacional, Renata Vasconcellos passou por um mal estar ao vivo na sexta-feira (09). A jornalista lia a chamada de uma reportagem quando teve uma crise de tosse. Renata
precisou interromper a leitura e ficar um tempinho em silêncio para se recompor na bancada do jornal.

Tudo aconteceu quando a jornalista lia a chamada anunciando a reportagem que viria logo em seguida no telejornal:

Alunos e professores disseram hoje que o incêndio na Universidade Federal de Pernambuco... disse a apresentadora.


Em seguida, fez uma pausa e começou a tossir. Depois, Renata pediu desculpas pelo ocorrido.

Em seguida, a apresentadora respirou fundo, ficou alguns segundos em silêncio antes de continuar e, ainda com a voz falha, disse: "Vou repetir". Durante a leitura, Renata recuperou a voz e conseguiu concluir.


Após a exibição da reportagem, a jornalista voltou a apresentar normalmente, sem nenhum problema na voz e chamou o intervalo comercial.

Memes na internet

Com tantos anos de experiência apresentando um jornal ao vivo, não é comum que Renata Vasconcellos tenha crises de tosse ou falha na voz. No entanto, segundo o portal Na Telinha, Renata chegou a engasgar durante a apresentação do Jornal Nacional, em 2017 e, nas redes sociais, o público gerou memes.


Desta vez, não foi diferente. O  público fez comparações com a entrada ao vivo da cantora Fafá de Belém, que não conseguiu cantar no encerramento do jornal de uma das afiliadas da TV Globo. Compararam a tosse com o engasto do ex-presidente, Michel Temer que, depois de tossir, avisou que havia pedido uma pastilha durante um pronunciamento.

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