Reprodução/ Instagram/ @dedesecco Deborah Secco e filha fazendo skincare

A atriz Deborah Secco compartilhou um carrossel de fotos de viagem feita ao lado da filha, Maria Flor, para Orlando, nos Estados Unidos. Nos registros, é possível ver as duas aproveitando o voo de primeira classe, com o serviço de comidas e a rotina de skincare.

Apesar de não detalhar o destino da viagem, é possível descobrir por meio de uma das fotos postadas, nesta sexta-feira (09), que mostra o mapa mundi em sua tela do av ião, que elas estão rumo aos Estados Unidos. Em Orlando, a atriz posou em frente a um carro do modelo Tesla Cybertruck, avaliado em cerca de R$ 1,5 milhão no mercado brasileiro de veículos importados. Além disso, ela compartilhou alguns looks usados na viagem, incluindo um boné da grife francesa Balenciaga. Na legenda Deborah escreveu: “Um pouquinho da nossa viagem…”., e fez graça afirmando que sua foto favorita era das duas com máscara de skincare.







Filha e relacionamentos

Maria Flor, é fruto do relacionamento com Hugo Moura que durou nove anos, o mais longo da atriz. Eles anunciaram a separação em 2024. Atualmente, Deborah Secco namora o produtor musical Dudu Borges, com quem planeja se casar em 2027. Além desses relacionamentos, a atriz já foi casada com o diretor Rogério Gomes e o ex-jogador Roger Flores.

Vida profissional e nas redes sociais

Deborah costuma postar fotos de viagens ao lado da filha, além de atualizar sua rotina e vida fitness, com uma alimentação regrada e foco nos exercícios físicos. A atriz chama atenção nas redes sociais com sua beleza, mas é conhecida por seus trabalhos na televisão e no cinema. Recentemente, ela terminou as gravações de ‘Bruna Surfistinha 2’, continuação do filme de 2011, que tem estreia prevista para 2027.

Com um foco maior nas redes e comunicação, a atriz se afastou das novelas após sua participação em ‘Elas Por Elas’(2023), por causa da longa rotina de gravações, por isso se dedica a projetos menores e pontuais. Ela tem um conteúdo direcionado ao lifestyle e moda, participando da Rio Fashion Week e outros eventos de grandes marcas de roupas.

que sofre nas redes, aparecendo frequentemente sem filtros ou maquiagem, prezando por um ambiente menos tóxico em relação a sua aparência.