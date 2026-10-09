Reprodução/Internet Globo perdeu para a Record por 16 minutos na noite de quinta (8)

Habituada ao primeiro lugar de audiência de ponta a ponta de segunda a sábado, a Globo viveu um revés pouco habitual em pleno horário nobre nesta quinta (8). A emissora perdeu a liderança no Ibope para a Record por 16 minutos durante a exibição do penúltimo episódio de Que História é Essa, Porchat?, que só acabou na dianteira de sua faixa por conta do embate com um enlatado da concorrente -- no confronto com Adriane Galisteu, o comediante ficou em segundo lugar.

Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, revelam que Fábio Porchat perdeu para A Fazenda em 14 dos 18 minutos em que esteve no ar simultaneamente com o reality show da. Enquanto a atração de Adriane Galisteu e o Que História é Essa, Porchat? estiveram no ar ao mesmo tempo, das 23h42 à 0h. A Globo foi a segunda escolha dos telespectadores, com 6,01 pontos, ante 6,25 da adversária.

O humorista, que virou alvo de críticas nas redes sociais por ter se envolvido na campanha eleitoral do Partido dos Trabalhadores, também chegou a perder para Chicago P.D. durante 2 minutos consecutivos -- à meia-noite em ponto, o enlatado da Record tinha 6% mais público que a atração da Globo. A série, no entanto, acabou entregando a liderança de audiência para o programa do comediante em seu horário completo, das 23h42 à 0h20, com 5,38, contra 5,17 da Record.

Outros destaques

Foi, no entanto, o pior desempenho de toda a história do Que História é Essa, Porchat?. No ar há 7 anos na programação da, o formato caminha para a sua temporada com menor audiência de todos os tempos: até a noite de quinta-feira, o programa acumula uma média de 8,1 pontos na Grande São Paulo, índice que simboliza uma queda de 20% na comparação com seu primeiro ano, em 2020. A pior performance da atração era de 8,2 pontos em sua temporada de 2024.

Outros programas apresentaram resultados relevantes na audiência de quinta-feira. Avenida Brasil (2012), exibida mais cedo pela Globo, marcou 13,04 pontos e registrou sua pior quinta-feira em 13 semanas. A novela teve desempenho inferior ao observado nas semanas anteriores para esse dia da programação.

No SBT, Amor Valente registrou média de 3,16 pontos e alcançou pico de 4,91. O resultado representou o terceiro melhor desempenho da novela. Já Chicago P.D. marcou 4,03 pontos em sua faixa e terminou na segunda posição no confronto com A Praça é Nossa.