Habituada ao primeiro lugar de audiência de ponta a ponta de segunda a sábado, a Globo viveu um revés pouco habitual em pleno horário nobre nesta quinta (8). A emissora perdeu a liderança no Ibope para a Record por 16 minutos durante a exibição do penúltimo episódio de Que História é Essa, Porchat?, que só acabou na dianteira de sua faixa por conta do embate com um enlatado da concorrente -- no confronto com Adriane Galisteu, o comediante ficou em segundo lugar.Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, revelam que Fábio Porchat perdeu para A Fazenda em 14 dos 18 minutos em que esteve no ar simultaneamente com o reality show da Record. Enquanto a atração de Adriane Galisteu e o Que História é Essa, Porchat? estiveram no ar ao mesmo tempo, das 23h42 à 0h. A Globo foi a segunda escolha dos telespectadores, com 6,01 pontos, ante 6,25 da adversária.O humorista, que virou alvo de críticas nas redes sociais por ter se envolvido na campanha eleitoral do Partido dos Trabalhadores, também chegou a perder para Chicago P.D. durante 2 minutos consecutivos -- à meia-noite em ponto, o enlatado da Record tinha 6% mais público que a atração da Globo. A série, no entanto, acabou entregando a liderança de audiência para o programa do comediante em seu horário completo, das 23h42 à 0h20, com 5,38, contra 5,17 da Record.Foi, no entanto, o pior desempenho de toda a história do Que História é Essa, Porchat?. No ar há 7 anos na programação da Globo, o formato caminha para a sua temporada com menor audiência de todos os tempos: até a noite de quinta-feira, o programa acumula uma média de 8,1 pontos na Grande São Paulo, índice que simboliza uma queda de 20% na comparação com seu primeiro ano, em 2020. A pior performance da atração era de 8,2 pontos em sua temporada de 2024.
Outros destaques
Outros programas apresentaram resultados relevantes na audiência de quinta-feira. Avenida Brasil (2012), exibida mais cedo pela Globo, marcou 13,04 pontos e registrou sua pior quinta-feira em 13 semanas. A novela teve desempenho inferior ao observado nas semanas anteriores para esse dia da programação.
No SBT, Amor Valente registrou média de 3,16 pontos e alcançou pico de 4,91. O resultado representou o terceiro melhor desempenho da novela. Já Chicago P.D. marcou 4,03 pontos em sua faixa e terminou na segunda posição no confronto com A Praça é Nossa.