Reprodução Instagram Ex-BBBs Renata Saldanha e Maike Allan ficam noivos e se declaram nas redes





Renata Saldanha foi pedida em casamento por Maike Allan, com quem iniciou um relacionamento durante o "BBB 25". O casal compartilhou o momento especial nas redes sociais na noite desta quinta-feira (8). A surpresa foi organizada pelo ex-brother durante uma estadia em uma cabana em Campos do Jordão, no interior de São Paulo.

Em uma publicação com diversos registros do pedido, embalados pela música All of Me, de John Legend, Maike se declarou à amada. “Que a gente continue se escolhendo todos os dias da nossa vida. Hoje começa oficialmente o nosso para sempre, pequena. Eu te amo!”, escreveu.

Renata também celebrou o noivado e retribuiu a declaração. “Te amo e diria sim mil vezes! Que Deus abençoe a gente e que Ele seja nosso elo eterno!”, publicou a bailarina.





Ex-BBBs celebram noivado do casal

A novidade repercutiu entre os ex-participantes do "BBB 25", edição em que Renata e Maike se conheceram. Eva Pacheco, melhor amiga da bailarina, comemorou a notícia e relembrou as conversas que as duas tinham sobre o assunto.

“Chegou aquele dia que a gente perguntava uma pra outra, né? Meu Deus, minha amiga vai casar”, comentou Eva.

Diogo Almeida também deixou uma mensagem para os noivos. “Que lindos! Parabéns! Que Deus abençoe vocês sempre, iluminando cada passo dessa linda caminhada. Boas vibrações!”, escreveu. Os gêmeos Pedro e João Gabriel também se manifestaram, desejando bênçãos ao casal.

Romance começou no "BBB 25"

Renata e Maike se aproximaram durante o confinamento no BBB 25, e o primeiro beijo aconteceu em abril de 2025, na reta final do reality show, durante uma festa. Desde então, os dois deram continuidade ao relacionamento fora da casa e passaram a compartilhar momentos da vida a dois com os seguidores.



