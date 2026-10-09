Reprodução/Instagram Sogra de Luan Pereira

Luan Pereira, de 23 anos, voltou a ficar entre os assuntos do momento nas redes sociais ao longo desta semana. Isso porque o compositor e cantor sertanejo, bastante associado à vertente do agronejo, viu seus seguidores ficarem espantados com a boa forma de sua sogra, Pricylla Pedrosa, de 45 anos.

Nos últimos dias, Pricylla e seu marido, Fabio Miranda, de 62 anos, pais da noiva do músico, Victória Miranda, de 23 anos, causaram um rebuliço daqueles na internet ao compartilharem um pouco de sua rotina diária e exibirem os corpos malhados.

Mostrando que a idade não significa nada, os dois mantêm uma vida bastante ativa e fazem questão de levar uma rotina mais regrada quando o assunto é saúde. Os empresários têm corpos definidos e vivem agitando a web.

Além da primogênita Victória, Pricylla e Fábio também são pais do adolescente Lorenzo, de 17 anos. Ao comentar sobre seu corpo e sua rotina, a goiana relembrou que engordou pouco durante as gestações dos filhos, cerca de 12 quilos, e que nunca deixou de se exercitar enquanto estava grávida.

Pricylla Pedrosa Reprodução/Instagram

Assim como sua esposa, Fábio também gerou debate nas redes sociais por causa de seu corpo. Luan Pereira publicou um vídeo ao lado do sogro, onde os dois aparecem durante um período de descanso em uma propriedade à beira-mar, em São Miguel dos Milagres, em Alagoas.

Na publicação, o cantor brincou com a aparência e a disposição do pai de sua namorada e escreveu: “Quando eu tiver 62 anos, quero ser igual”. Em outro vídeo, o músico também comentou: “Meu sogro dá de 10 a 0 em nós novin”.

Reprodução/Instagram Pricylla Pedrosa e Fábio Miranda

Como era de se imaginar, a postagem recebeu inúmeros comentários de seguidores que elogiaram a aparência do empresário.

Luan Pereira e Victória Miranda reatam

Em julho deste ano, depois de um término, Luan Pereira e Victória Miranda anunciaram que haviam reatado. O casal, que tinha terminado o noivado alguns dias antes, movimentou as redes sociais após uma declaração de amor do cantor em uma foto da influenciadora.

Mostrando ser bastante romântico e apaixonado pela influenciadora, o sertanejo não economizou nos elogios. "Você é a mulher mais linda e incrível desse mundo, te amo ❤️", escreveu.

Reprodução/Instagram Pricylla Pedrosa ao lado dos filhos

Na época em que anunciaram o término, eles estavam juntos havia 11 meses. Em dezembro de 2025, Luan pediu Victória em casamento durante uma cerimônia intimista. Após o fim do relacionamento, marcado por idas e vindas, os dois reataram mais uma vez e voltaram a se seguir nas redes sociais.



