Reprodução Instagram Sandy revela como lida com cobranças e defende limites saudáveis





Sandy falou sobre a importância de estabelecer limites nas relações durante uma conversa com Duda Beat no programa “Nesse Canto Eu Conto”, exibido pelo Multishow na noite desta última terça-feira (6). Ao abordar os desafios de lidar com as expectativas de outras pessoas, a cantora destacou que é necessário encontrar um equilíbrio entre ser empático e preservar as próprias vontades.

“É um assunto profundo e complexo, porque, às vezes, nos preocupamos muito com como vai bater no outro, o que o outro vai sentir, o que o outro quer e eu, talvez, não esteja querendo dar”, afirmou Sandy. Na sequência, ela ressaltou que os limites são importantes tanto na vida pessoal quanto na relação com o público.

“Tem limites saudáveis que precisam ser impostos, porque, senão, ferimos a nós mesmos. E isso é dentro de casa, para a mídia, para os fãs, para os curiosos que estão aí futricando na nossa vida. É importante ser empático e cuidar do outro, mas sem descuidar de nós mesmos”, declarou.

Sandy vive relacionamento discreto

A defesa da privacidade também faz parte da atual fase pessoal de Sandy. A cantora mantém um relacionamento com o médico Pedro Andrade há cerca de dois anos, mas os dois costumam preservar a intimidade e evitam expor detalhes da vida a dois. Em entrevista recente, Sandy contou que a relação com alguém que não pertence ao meio artístico também trouxe aprendizados e exigiu adaptações por causa das rotinas diferentes.

O romance de Sandy e Pedro se tornou público em 2025, embora os dois já estivessem juntos anteriormente. Desde então, o casal foi visto em algumas ocasiões, mas segue mantendo uma postura discreta. Em fevereiro deste ano, por exemplo, os dois foram fotografados trocando beijos no aeroporto de Guarulhos após uma viagem pela Europa.



