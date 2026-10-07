Reprodução Instagram Daniela Mercury pede que Ivete Sangalo faça campanha para Lula





Daniela Mercury voltou a movimentar as redes sociais ao cobrar publicamente um posicionamento de Ivete Sangalo no segundo turno das eleições presidenciais. Após a confirmação da disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), a cantora marcou a colega em uma publicação e pediu que ela mobilizasse seus fãs em apoio ao candidato petista.

“Mulher de poder e amiga querida, que tal chamar a sua galera para eleger Lula nesse segundo turno, como você fez no primeiro? Bora?”, escreveu Daniela ao se dirigir a Ivete. A declaração faz referência ao episódio ocorrido em setembro, quando Ivete demonstrou apoio a Lula durante um show em Belo Horizonte. Na ocasião, o público começou a gritar o nome do candidato, e a cantora fez um gesto com a letra “L”.

Daniela tem utilizado as redes sociais desde o início da campanha eleitoral para manifestar apoio a Lula e incentivar outros artistas a fazerem o mesmo. Ivete, por outro lado, costuma manter uma postura mais discreta em relação a posicionamentos políticos, embora o gesto realizado durante o show tenha sido interpretado como uma demonstração de apoio ao petista.





Mara Maravilha reage

A cobrança de Daniela também provocou uma reação de Mara Maravilha. A apresentadora criticou a atitude da cantora e afirmou que o Brasil não deve ser representado por uma única visão política. “O Brasil é verde, amarelo, azul e branco! O único vermelho que a gente quer é o vermelho do sangue de Jesus! Caí fora Daniela, se alto deporte, inclusive pode ser para ajudar o povo de Cuba”, escreveu.

Reprodução Instagram Mara Maravilha





Em outra publicação, Mara afirmou que o país seria “muito maior do que qualquer celebridade” e questionou o espaço ocupado por artistas conhecidos em relação a outros profissionais da cultura. Ela também levantou dúvidas sobre a facilidade de grandes nomes em acessar recursos e oportunidades no setor artístico.







