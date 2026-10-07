Reprodução/Internet Pedro Bial

Pedro Bial, 68 anos, falou sobre uma fase complicada de sua vida e da qual se arrepende até hoje. O apresentador do Conversa com Bial, da TV Globo, revelou, durante uma entrevista divulgada nesta terça-feira (6), que se arrepende de ter fumado por tanto tempo.

Bastante sincero, o jornalista explicou que apenas conseguiu abandonar o vício completamente após os 50 anos. Embora tenha sido difícil, o veterano deixou claro que se mantém mais atento aos cuidados com a saúde.

“Eu era um fumante bravo”, afirmou na entrevista à GQ. No entanto, o hábito acabou deixando como sequela um enfisema, que Pedro Bial descreve como pequeno, mas suficiente para provocar arrependimento.

A minha vida é feita de arrependimento. Eu sou um arrependimento ambulante Pedro Bial, apresentador da TV Globo.

Ainda que hoje leve uma vida mais tranquila, antigamente as coisas eram diferentes. Como ex-jogador profissional de basquete, o comunicador carrega algumas consequências da época em que atuou como atleta, entre elas, lesões no joelho esquerdo que o impedem de correr.

Por isso, para manter a saúde em dia e conseguir se manter ativo, o contratado da TV Globo caminha em ritmo acelerado durante meia hora todos os dias, na rua ou na esteira, e faz musculação com um personal trainer de duas a três vezes por semana. Recentemente, também aderiu ao tai chi chuan.

Reprodução/Internet Pedro Bial

Aposentadoria

Ainda no mesmo bate-papo, o apresentador comentou sobre um assunto que é visto como tabu: aposentadoria. Feliz com a sua carreira, o jornalista explicou que essa decisão ainda não faz parte de seus planos, assim como não há uma idade específica que pretenda alcançar. “Trabalho para conseguir uma velhice que não seja frágil, que seja produtiva", declarou.

Dono de uma carreira extensa, Pedro Bial também construiu uma linda família e teve cinco filhos. A primeira é a artista plástica Ana Bial, de 37 anos, fruto do antigo casamento com a jornalista Renée Castelo Branco; o músico Theo Bial, de 27 anos, da união com a atriz Giulia Gam; o produtor José Pedro, de 24 anos, fruto da relação com a diretora editorial e escritora Isabel Diegues; Laura, de 7 anos, e Dora, de 5, fruto do atual casamento com Maria Prata.



