Reprodução/Instagram Luana Piovani critica ausência em aniversário de filho.

Para a felicidade de seus fãs, Luana Piovani está oficialmente de volta ao cinema. Aos 50 anos, a atriz integra o elenco de O Faraó dos Bitcoins, novo longa de Sergio Rezende, que está sendo rodado no Rio de Janeiro. As primeiras imagens de Luana caracterizada como a personagem foram divulgadas nesta segunda-feira (5).

No filme, a atriz interpreta Regina, uma viúva rica que se torna uma das primeiras investidoras do negócio comandado por Glaidson Acácio dos Santos, conhecido como o “Faraó dos Bitcoins”. A personagem também se envolve com Ráiti, vivido por Ruan Aguiar, outro integrante do esquema.





O novo trabalho marca o retorno de Luana ao cinema depois de um período longe das produções para as telonas. O último papel cinematográfico da atriz havia sido em Amigas de Sorte, de 2021.

Apesar de o intervalo entre o último filme lançado e o novo projeto ser de cerca de cinco anos, a loira afirmou em setembro, ao anunciar que passaria um mês no Rio de Janeiro para as filmagens, que estava há oito anos sem fazer cinema.

No entanto, isso acontece porque a atriz considera o período desde a realização de seus últimos trabalhos, e não apenas a data de lançamento.

Reprodução/Internet Luana Piovani está no elenco de O Faraó dos Bitcoins





Ao revelar a novidade para os seus seguidores, a atriz comemorou o retorno oficial e contou aos admiradores que estava animada para participar novamente de uma produção cinematográfica brasileira.

História do “Faraó dos Bitcoins”

Dirigido e roteirizado por Sergio Rezende em parceria com Dida Andrade, O Faraó dos Bitcoins acompanha a trajetória de Glaidson Acácio dos Santos, interpretado por Christian Malheiros.

Conhecido pelo apelido de “Faraó dos Bitcoins”, Glaidson ganhou notoriedade à frente da GAS Consultoria e Tecnologia, empresa que oferecia investimentos relacionados a criptomoedas. O longa retrata a ascensão e a queda do empresário, além das investigações que atingiram o negócio.

Reprodução/Internet Luana Piovani integra elenco de “O Faraó dos Bitcoins”





A produção é baseada no livro Queda Livre, dos jornalistas Isabela Palmeira e Chico Otávio. Segundo informações divulgadas sobre o projeto, a história também aborda Mirelis Diaz, mulher de Glaidson, interpretada por Lorena Comparato.

Elenco

Além de Luana Piovani, Christian Malheiros e Lorena Comparato, o filme conta com Ruan Aguiar, Pascoal da Conceição, Jorge Paz, Romeu Evaristo, Dadá Coelho, Larissa Nunes e Shirley Cruz.

A produção é da Morena Filmes, em coprodução com a Paris Entretenimento, e a distribuição será feita pela Paris Filmes. A estreia está prevista para o segundo semestre de 2027.

As gravações acontecem no Rio de Janeiro e devem registrar diferentes momentos da história envolvendo Glaidson, Mirelis e os personagens que fizeram parte do esquema financeiro.



