Reprodução Instagram Marvvila relata momentos de tensão com homem que a persegue há meses





Marvvila revelou nesta última segunda-feira (5) que vem sendo perseguida virtualmente e também pessoalmente por um homem que, segundo ela, desenvolveu um comportamento obsessivo. A cantora e ex-participante do "Big Brother Brasil" compartilhou nas redes sociais mensagens, áudios e outras situações envolvendo o rapaz, incluindo ameaças e declarações nas quais ele age como se os dois mantivessem um relacionamento.

Segundo Marvvila, o comportamento começou com mensagens enviadas pelas redes sociais. Inicialmente, ela e sua equipe chegaram a interpretar a situação como uma brincadeira, mas a insistência aumentou com o passar dos meses. “Tem um cara que está me perseguindo já tem um tempo. No começo, estávamos tratando como algo engraçado. É um cara bem mais velho que ficava mandando várias mensagens como se nós fôssemos um casal”, contou.

A cantora afirmou que o homem passou a interpretar publicações dela como mensagens direcionadas a ele e a fazer declarações de amor. A situação também chegou aos shows da artista, onde ele aparecia com presentes para entregar no camarim. Entre os itens, estavam um urso de pelúcia, flores, taças de vinho, chocolates e cartas.

“Foi no show, tirou foto comigo e levou os presentes. Até aí, ok. Mas depois chegou nas redes sociais mandando mensagem: ‘Amor, amei nossa noite’. Isso só foi piorando com o tempo, já faz meses. Ele foi criando isso na cabeça dele, aumentando. Ele brigava sozinho e depois fazia as pazes... E eu nunca respondi”, relatou.

Reprodução Instagram Marvvila





Perseguição se intensificou

Marvvila decidiu bloquear o homem depois de receber um vídeo que classificou como “bem macabro”. Nas imagens, ele aparecia sentado sozinho diante de uma mesa com uma taça, enquanto a cantora surgia na televisão. Para ela, a cena simulava um encontro romântico entre os dois.

Depois do bloqueio, o homem teria tentado manter contato por outros meios. De acordo com Marvvila, ele passou a procurar integrantes de seus fã-clubes e pessoas que ela segue nas redes sociais, afirmando que os dois estavam afastados havia algum tempo. Em outra ocasião, teria ido a um show da cantora com um ingresso falso e se apresentado como marido dela.

Diante da situação, a artista comunicou sua equipe para impedir que o homem se aproximasse durante as apresentações. Ela contou que ele apareceu novamente em um show realizado no Salgueiro, no Rio de Janeiro, e teria dito que pretendia pedi-la em casamento, levando uma aliança e um presente.

“No final do show, apareceu com um buquê de flores. Meu segurança disse que ele não ia me dar nada. No fim, ele indagou minha equipe, querendo saber: ‘Por que ela não me responde?’. Foi assustador”, afirmou.

Homem também procurou familiares

Segundo Marvvila, mesmo após ser bloqueado pelos perfis ligados a ela, o homem continuou tentando estabelecer contato por outros caminhos. A cantora afirmou que ele passou a marcar perfis diferentes, enviar mensagens para uma conta relacionada ao pai dela e até encontrou seu perfil no Messenger, pelo qual teria realizado uma ligação.

A artista também relatou que o homem publicou imagens manipuladas por inteligência artificial nas quais os dois aparecem se beijando. “Uma loucura. Ele posta foto nossa feia com IA se beijando”, desabafou Marvvila.







