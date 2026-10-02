Divulgação Record Jônatas Faro revela liberdade dada ao namorado durante "A Fazenda 18"





Na tarde desta sexta-feira (2), Jônatas Faro revelou que mantém um relacionamento fora de "A Fazenda 18" e contou às peoas que possui um acordo com o namorado enquanto permanece confinado no reality da Record. O ator explicou que o companheiro tem liberdade para tomar suas próprias decisões caso veja alguma situação protagonizada por ele no programa que não seja do seu agrado.

“Eu falei para ele: ‘Se você assistir alguma coisa que não te agrade, pode seguir’. Eu sou esse cara. Eu falei assim: ‘Se você assistir coisa e não te agradar, vai! Depois você me comunica’. Juro, sou desses assim”, contou Jonatas durante a conversa com as colegas de confinamento.

A declaração chamou atenção por abordar de maneira direta a dinâmica do relacionamento mantido pelo ator fora do programa. Jônatas é pai de Guy, fruto de seu relacionamento com a atriz Danielle Winits. Os dois foram casados entre 2010 e 2011 e chegaram a anunciar a separação enquanto Danielle ainda estava grávida do filho do casal.

Eu jurando que ele era hétero, que choque de realidade hahha ele precisa abrir mais a boca pra falar mais kk pic.twitter.com/Omyp1MP0f1 — kah (@kabiscoiteira) October 2, 2026





Jônatas já havia falado sobre sexualidade no reality

A sexualidade do ator também já havia sido mencionada por Stephanie Gomes, primeira eliminada de "A Fazenda 18". Após deixar o programa, a filha de Solange Gomes afirmou em entrevistas que Jônatas teria conversado abertamente com os demais participantes sobre sua bissexualidade.

Segundo Stephanie, o ator tratou o assunto com naturalidade durante as conversas dentro da sede. A declaração da ex-peoa veio antes de Jônatas comentar com os colegas sobre o relacionamento que mantém fora do confinamento e o acordo estabelecido com o namorado.



