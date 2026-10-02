Reprodução RecordPlus Após polêmica, Christina Rocha pede desculpas a Adryana Ribeiro





Horas após a eliminação de Adryana Ribeiro de "A Fazenda 18", Christina Rocha pediu desculpas à cantora pela forma como ela recebeu a notícia da morte de Rick, da dupla com Renner. Durante a "Live do Eliminado", exibida no RecordPlus, a apresentadora reconheceu que a revelação feita por Carol Lekker durante a transmissão ao vivo não ocorreu de maneira adequada.

“Quero pedir desculpas, em nome de toda a equipe, porque ontem a eliminação, assunto da morte e tudo, então eu não sabia, mas mil desculpas, pela equipe inteira”, afirmou Christina.

Adryana Ribeiro fala sobre Rick

Emocionada, Adryana aceitou o pedido de desculpas e contou que, ao deixar o reality, chegou a acreditar que a fala de Carol Lekker poderia ser uma brincadeira. “Quando a gente sai do reality, eu achei que foi brincadeira, era melhor que teria sido uma brincadeira”, afirmou.

Reprodução Instagram/RECORD Christina Rocha e Adryana Ribeiro





Na sequência, a cantora lamentou a morte do sertanejo, que morreu aos 59 anos após um acidente aéreo em Santa Catarina. Adryana revelou ainda que tinha uma relação de amizade e respeito com Rick e lembrou que chegou a cantar no casamento do artista.

“Mando os meus sentimentos para toda a família, à nação de fãs de um dos maiores compositores do Brasil. Cantei no casamento dele, a gente não tinha uma intimidade de se ver sempre, mas um respeito absoluto, faz parte da minha história, um grande amigo e que Deus tenha a alma dele em bom lugar”, declarou.

Christina voltou a comentar o episódio e reforçou que aquele não era o momento adequado para a revelação. “Mas nem em brincadeira, não foi um momento certo”, afirmou.

Cristina Rocha pede desculpas a Adryana Ribeiro após Carol Lekker falar de forma desagradável sobre a morte de Rick, amigo da ex-peoa: “Quero te pedir desculpas em nome de toda a equipe. Realmente eu não sabia, mas mil desculpas pela equipe inteira.”pic.twitter.com/cSuK4v21WY— poponze (@poponze) October 2, 2026





Carol Lekker é criticada após revelar morte

A maneira como Carol Lekker contou sobre a morte de Rick para Adryana gerou críticas nas redes sociais. A influenciadora, que participou de "A Fazenda 17", deu a notícia ao vivo logo após a saída da cantora do reality, durante a "Cabine de Descompressão", comandada por Christina Rocha.

“Mas antes tenho uma notícia não muito agradável para te dar. Infelizmente a gente perdeu uma estrela, que era sua amiga, o Brasil sangra, está triste, sei que você é da música, desse ramo e a gente perdeu o seu amigo rico, para um acidente de helicóptero”, disse Carol.

A declaração pegou Adryana de surpresa e também causou reação de Christina, que demonstrou choque com a decisão de comunicar a morte naquele momento. Posteriormente, Carol se desculpou pela maneira como levou a informação à cantora.







