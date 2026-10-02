Reprodução Instagram Henrique Barreira eleva a temperatura das redes com fotos no chuveiro





Henrique Barreira, de 25 anos, chamou a atenção dos seguidores ao publicar, nesta última quinta-feira (1º), um carrossel de fotos de um ensaio sensual realizado no chuveiro. Atualmente no ar como André em "Quem Ama Cuida", novela das 21h da TV Globo, o ator apareceu sem camisa nos registros em preto e branco e exibiu o físico definido.

Na legenda da publicação, Henrique agradeceu ao fotógrafo responsável pelos cliques e destacou a parceria entre os dois. “Fotografado pelo incrível @m.tansi, direto de Paris para o calor do Rio! Muito obrigado pelo seu olhar poético, meu irmão”, escreveu.

As imagens rapidamente repercutiram entre fãs e seguidores do ator. Nos comentários, Henrique recebeu uma série de elogios de anônimos e também de outros famosos. O ator Caio Manhente brincou: “Agora você foi longe demais”. Outra pessoa escreveu: “Nossa, você passou todos os limites!”.

Outros comentários seguiram o mesmo tom. “Obrigada aos meus olhos que me permitiram ver tamanha perfeição”, escreveu uma seguidora. “Tenha piedade”, pediu outra, em meio às reações à publicação.





Carreira na Globo

Gil do Vigor, ex-participante do "BBB 21", também reagiu às fotos e deixou emojis de coração e de rosto apaixonado nos comentários. Henrique, por sua vez, vem ganhando espaço na televisão desde que interpretou Fred em "Vai na Fé", sucesso da TV Globo exibido em 2023 na faixa das 19h. No ano seguinte, o ator também integrou o elenco de "Família é Tudo".



