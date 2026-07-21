Reprodução/Instagram Isabelle Nogueira revela condição para voltar a namorar: "Só se for para casar"

Isabelle Nogueira, de 33 anos, abriu o coração ao falar sobre sua vida amorosa nesta terça-feira (21). Solteira desde o fim do noivado com Matteus Amaral, ex-colega de confinamento no "BBB 24", a influenciadora afirmou que só pretende entrar em um novo relacionamento se tiver a certeza de que será para o casamento.

A declaração foi feita por meio dos stories do Instagram, após um seguidor perguntar se ela estava solteira, namorando ou "enrolada". Sem rodeios, a ex-cunhã-poranga do Boi Garantido reforçou que não pretende mais noivar antes de subir ao altar.

"Vocês se lembram que falei que, por exemplo, não ia mais noivar, que um dia eu ia surgir em nome de Jesus casada? (...) Nem que eu passe anos conhecendo uma única pessoa, o meu próximo status é a certeza do meu relacionamento, da minha eternidade com aquela pessoa, que é, se Deus quiser, o meu casamento", afirmou.

Reprodução/Instagram Isabelle Nogueira

Traumas do passado

Na sequência, Isabelle explicou que a decisão é resultado das experiências que viveu ao longo da vida amorosa. Segundo ela, as decepções do passado a fizeram adotar uma postura mais cautelosa antes de iniciar um novo relacionamento.

"Já sofri muito na vida amorosa, já derramei muitas lágrimas, já me decepcionei demais e já me frustrei muito. Então, hoje eu tenho muito cautela comigo, porque eu sei os meus limites", declarou.

A influenciadora também ressaltou que aprendeu a colocar o amor-próprio em primeiro lugar. "Criei muita experiência, então eu sei até onde eu posso ir com todos os passos que eu dou, porque em primeiro lugar é o meu amor-próprio. Só eu sei as minhas noites sozinhas, noites de decepções, de lágrimas derramadas. Então, hoje eu me blindo", completou.

Fim do noivado com Matteus

O último relacionamento público de Isabelle foi com Matteus Amaral, que ela conheceu durante o "BBB 24". Os dois chegaram a ficar noivos, mas anunciaram o fim do relacionamento em novembro do mesmo ano.

Desde então, a ex-BBB tem mantido discrição sobre a vida amorosa e afirma que, daqui para frente, pretende investir apenas em um relacionamento que lhe dê a segurança necessária para construir uma união definitiva.



