Rayane Figliuzzi, 28 anos, namorada de Belo, 51 anos, voltou a chamar a atenção nas redes sociais ao aparecer fazendo topless em uma publicação no Instagram. A influenciadora compartilhou um vídeo enquanto se arrumava para um jantar especial em Roma, na Itália, e exibiu as curvas durante o momento.
A jovem viajou para a Itália na semana passada para prestigiar a Semana de Moda de Milão e fez questão de compartilhar um “Arrume-se comigo” enquanto se preparava para o jantar.
Nas imagens em questão, a famosa apareceu de roupão e topless, enquanto um maquiador aplicava brilho para iluminar seu corpo.
Como de costume, os internautas reagiram à publicação e deixaram vários comentários. “Arrasou no vestido lindo! Belo ganhou na loteria, bela do Belo. Casal perfeito”, afirmou uma. “Que corpão! Maravilhosa demais”, disse outra.
"Grwm rapidinho para jantar aqui em Roma. O que vocês acharam do look amigas? Eu amei muito e tive que montar uma produção para usar minha bolsa nova", escreveu a morena na legenda da publicação.
Rayane e Belo estão juntos desde o fim de 2024, mas o romance só foi assumido publicamente em fevereiro de 2025, durante o Carnaval.
Surpresa
Em abril, o pagodeiro organizou um momento especial para que a companheira se sentisse ainda mais amada. Por meio das redes sociais, a morena compartilhou algumas fotos e vídeos do quarto da pousada em que ficou hospedada em Paraty, na Costa Verde do Rio.
Na ocasião, Rayane mostrou aos seguidores o cômodo todo decorado com rosas vermelhas, velas, bexigas em formato de coração, ursos de pelúcia e fotos do casal. A influenciadora não conseguiu esconder a emoção ao se deparar com o momento preparado pelo músico.
Amigas, eu estou simplesmente chocada!!! Como vocês estão acompanhando nos stories, vim viajar com meu baby Zion e descansar com meu amor, que chega domingo, mas já se fez presente com essa surpresa linda. Estou encantada. Obrigada, amor. Rayane Figliuzzi, namorada de Belo.
Com o objetivo de deixar o post ainda mais especial, Rayane escolheu embalar a publicação com um dos maiores sucessos de Belo, “Vi Amor no Seu Olhar”. Além da carreira musical, o artista também atuou na antiga novela das 21h, Três Graças, da TV Globo, na qual interpretou o personagem Misael.