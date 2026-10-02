Reprodução/Instagram/rayfigliuzzi Rayane Figliuzzi faz topless

Rayane Figliuzzi, 28 anos, namorada de Belo, 51 anos, voltou a chamar a atenção nas redes sociais ao aparecer fazendo topless em uma publicação no Instagram. A influenciadora compartilhou um vídeo enquanto se arrumava para um jantar especial em Roma, na Itália, e exibiu as curvas durante o momento.

A jovem viajou para a Itália na semana passada para prestigiar a Semana de Moda de Milão e fez questão de compartilhar um “Arrume-se comigo” enquanto se preparava para o jantar.

Nas imagens em questão, a famosa apareceu de roupão e topless, enquanto um maquiador aplicava brilho para iluminar seu corpo.

Como de costume, os internautas reagiram à publicação e deixaram vários comentários. “Arrasou no vestido lindo! Belo ganhou na loteria, bela do Belo. Casal perfeito”, afirmou uma. “Que corpão! Maravilhosa demais”, disse outra.

Reprodução/Instagram/rayfigliuzzi Rayane Figliuzzi

"Grwm rapidinho para jantar aqui em Roma. O que vocês acharam do look amigas? Eu amei muito e tive que montar uma produção para usar minha bolsa nova", escreveu a morena na legenda da publicação.

Rayane e Belo estão juntos desde o fim de 2024, mas o romance só foi assumido publicamente em fevereiro de 2025, durante o Carnaval.

Reprodução/Instagram/rayfigliuzzi Rayane Figliuzzi mostra look para jantar em Milão

Surpresa

Em abril, o pagodeiro organizou um momento especial para que a companheira se sentisse ainda mais amada. Por meio das redes sociais, a morena compartilhou algumas fotos e vídeos do quarto da pousada em que ficou hospedada em Paraty, na Costa Verde do Rio.

Reprodução/Instagram Rayane Figliuzzi se emociona com surpresa de Belo

Na ocasião, Rayane mostrou aos seguidores o cômodo todo decorado com rosas vermelhas, velas, bexigas em formato de coração, ursos de pelúcia e fotos do casal. A influenciadora não conseguiu esconder a emoção ao se deparar com o momento preparado pelo músico.

Amigas, eu estou simplesmente chocada!!! Como vocês estão acompanhando nos stories, vim viajar com meu baby Zion e descansar com meu amor, que chega domingo, mas já se fez presente com essa surpresa linda. Estou encantada. Obrigada, amor. Rayane Figliuzzi, namorada de Belo.

Com o objetivo de deixar o post ainda mais especial, Rayane escolheu embalar a publicação com um dos maiores sucessos de Belo, “Vi Amor no Seu Olhar”. Além da carreira musical, o artista também atuou na antiga novela das 21h, Três Graças, da TV Globo, na qual interpretou o personagem Misael.



