Reprodução Instagram Roberto Justus cobra Vorcaro por investimento de R$ 130 milhões





Daniel Vorcaro voltou a aparecer em conversas com uma personalidade conhecida do meio empresarial e da televisão brasileira. Registros encontrados pela Polícia Federal no celular do ex-controlador do Banco Master mostram negociações com Roberto Justus envolvendo um investimento de R$ 130 milhões na SteelCorp. As mensagens, divulgadas pelo Poder360, foram trocadas ao longo de 2025.

O negócio havia sido estruturado por meio de uma dívida que poderia ser convertida em participação societária na companhia. No entanto, a operação enfrentou entraves técnicos e jurídicos e não chegou a ser concluída. Diante do impasse, Justus passou a defender o encerramento do acordo e a buscar uma solução para a dívida.

Em 1º de setembro de 2025, o empresário procurou Vorcaro pelo WhatsApp e pediu uma reunião para tratar do assunto. Na mensagem, Justus demonstrou insatisfação com a demora e afirmou estar preocupado com os impactos da dívida sobre a situação financeira da SteelCorp. Ele chegou a mencionar a possibilidade de recorrer à recuperação judicial caso a pendência permanecesse no balanço da empresa.

“Nunca na minha vida fiquei tão decepcionado com alguém. O que custa me receber por 1 horinha para resolvermos esse assunto? Entendo as suas prioridades e preocupações, mas preciso tratar da sobrevivência de minha empresa. Se essa dívida continuar em meu balanço vou ter que pedir uma RJ e daí você vai perder todo o investimento. Vale a pena?”, escreveu Justus.

Reprodução/Youtube/TVLIDE Ex-banqueiro Daniel Vorcaro





Vorcaro responde a Roberto Justus

No mesmo dia, Vorcaro respondeu à mensagem e afirmou que havia cumprido os aportes que tinham sido combinados entre eles. O banqueiro também explicou que a conversão da dívida em participação societária estava enfrentando dificuldades para ser efetivada.

“Desculpe Roberto, mas receber essa mensagem agora é de uma falta de empatia de sua parte absurda. Mas tudo bem, cada um tem suas decepções. Eu estive presente e cumpri a duras penas tudo que combinamos dos aportes. Com relação à conversão da dívida, estou tentando realizar com nosso amigo, desde o dia que falamos. Existem entraves técnicos e jurídicos que não possibilitaram a conclusão”, afirmou.

Vorcaro ainda disse que pretendia continuar trabalhando para encontrar uma solução para o impasse. “Mas te garanto que será realizado. Tentarei amanhã pessoalmente com a gestora novamente e te dou retorno”, acrescentou.

Em outra conversa, Justus apresentou uma alternativa para colocar fim à parceria. O empresário propôs assumir o pagamento dos R$ 130 milhões em um período máximo de cinco anos. Para isso, sugeriu utilizar o chamado cash sweep, mecanismo financeiro em que recursos disponíveis são destinados à amortização de uma dívida.

“Assumo o pagamento dos 130MM em prazo máximo de 5 anos. Fazemos um cash-sweep para pagamentos pari-passu com as minhas vendas secundárias. Com certeza liquidaremos tudo bem antes do prazo máximo”, escreveu.

Reprodução/Instagram Roberto Justus





Justus cita situação financeira da SteelCorp

Dias depois, em 11 de setembro, Justus voltou a tratar da situação da empresa. Segundo o empresário, novas conversas com parceiros financeiros haviam mostrado que o modelo inicialmente negociado se tornara difícil de colocar em prática.

“A companhia, no atual estágio, é incapaz de honrar compromissos financeiros passados ou de obter novos financiamentos”, afirmou Justus na conversa.

Vorcaro, por sua vez, explicou sua motivação para participar do negócio. “Entrei nesse negócio tão somente por você”, disse ao empresário.

Apesar das tratativas, a conversão do investimento em participação societária não foi concretizada. Segundo as mensagens, a operação também envolvia outros agentes financeiros e uma gestora, fatores apontados por Vorcaro como obstáculos para a conclusão do acordo.

Assessoria de Justus explica negociação

Após a divulgação das mensagens, a assessoria de Roberto Justus enviou uma nota ao Poder360 para esclarecer a negociação. Segundo a equipe do empresário, o investimento foi acertado em 2024 por meio de uma dívida conversível em ações, mas as tratativas continuaram durante 2025, quando Justus decidiu encerrar o acordo.

A assessoria afirmou que a conversão nunca foi realizada e que Vorcaro não chegou a se tornar sócio da SteelCorp. De acordo com a nota, as mensagens mostram Justus negociando tanto a possível conversão do investimento quanto uma eventual recompra da participação que poderia resultar da operação.

Sobre a menção à recuperação judicial, a equipe do empresário afirmou que a possibilidade foi citada como parte da estratégia de negociação, e não como um anúncio de que a SteelCorp pretendia entrar com pedido de recuperação judicial. Segundo a assessoria, a intenção era encerrar a relação empresarial e preservar a companhia. A equipe também declarou que o impasse foi solucionado antes da liquidação do Banco Master e da posterior prisão de Daniel Vorcaro.



