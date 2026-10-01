Reprodução Instagram Lito Sousa morre aos 59 anos e famosos lamentam nas redes sociais





A morte de Lito Sousa, aos 59 anos, gerou comoção entre famosos e seguidores nas redes sociais. Conhecido pelo trabalho relacionado à aviação e por falar sobre aviões na internet, o influenciador morreu nesta quinta-feira (1º), após enfrentar uma doença rara.

Lito estava internado no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo, onde fazia tratamento contra a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma condição neurológica rara e grave. A morte foi anunciada pela esposa dele, Mila Seidl, que publicou um vídeo reunindo registros da trajetória do casal e uma homenagem ao influenciador.

Na publicação, Mila relembrou momentos da vida ao lado do marido e destacou a história que construíram juntos. “Um grande abraço e até o próximo voo. Foi uma honra ter viajado com você. Te amo. Sempre”, escreveu ela na despedida.





Esposa faz homenagem

Ao longo do vídeo, Mila falou sobre a relação com Lito, a construção do projeto Aviões e Músicas e a comunidade criada em torno do conteúdo produzido por eles. Ela também contou que o influenciador teve um papel importante para ajudá-la a superar o medo de voar.

“Você veio para me salvar. Me salvar do medo de voar”, declarou.

A esposa ainda destacou o filho do casal, Malone, como um dos maiores legados da relação. “O nosso maior feito foi o nosso filho Malone, um sonho materializado em um amor inigualável”, afirmou.

A homenagem também ganhou referências ao universo da aviação, que marcou a carreira de Lito. Mila lembrou que o casal costumava falar sobre chegadas e partidas nos conteúdos publicados na internet, mas que nunca imaginou precisar abordar a própria despedida.

“No canal falamos de tantas chegadas e partidas, de planos de voo que deram errado e precisaram ser reajustados. Mas nunca eu imaginei que um dia precisaríamos falar da sua partida”, escreveu.

Reprodução/Youtube/Aviões & Músicas Lito Sousa





Famosos prestam solidariedade

Após a publicação, diversos famosos deixaram mensagens de carinho para Mila e os familiares de Lito. Virginia Fonseca comentou “Meus pêsames”. Lore Improta e Tati Machado também escreveram “Meus sentimentos”.

O jornalista Eduardo Ribeiro, âncora do Jornal da Record, prestou solidariedade à família: “Meu carinho mais sincero pra Mila e toda a família! Deus os conforte! Saudades”.

A atriz Sophia Valverde afirmou não acreditar na notícia e mandou uma mensagem para a família: “Não posso acreditar!! Que Deus esteja confortando vocês. Sinto muito, muito mesmo”.

Amaury Lorenzo também fez uma breve homenagem ao influenciador. “Lito, voa”, escreveu o ator. João Silva, por sua vez, resumiu a reação diante da notícia: “Inacreditável”.

O cantor Latino também deixou uma mensagem aos familiares. “Meus sentimentos aos familiares. Curtia muito esse cara”, comentou.

Pedro Sampaio, Rafa Kalimann e Jão Victor Gonçalves também reagiram à publicação com emojis de carinho e apoio à família neste momento de luto.







