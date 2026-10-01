Instagram/Youtube/Reprodução Sérgio Sacani lamenta morte de amigo Lito Sousa durante live

Sérgio Sacani lamentou a morte do amigo Lito Sousa durante uma transmissão ao vivo realizada nesta quinta-feira (1º). O cientista e divulgador científico abriu a live “Astronautas da Crew-13 chegam na Estação Espacial Internacional” falando sobre a perda do influenciador, que morreu aos 59 anos.

Visivelmente abalado, Sérgio contou que considerava Lito como um irmão e afirmou que os dois tinham uma relação próxima . “O cara era um irmão pra mim. Estamos aqui destruídos”, disse durante a transmissão.

O cientista também lembrou que o último programa de Lito fora de seu próprio canal foi com ele. Ao falar sobre os últimos momentos do amigo, Sérgio afirmou que, apesar da tristeza, pretende seguir em frente, respeitando o que acreditava ser a vontade de Lito.

“Salve, pessoal. É exatamente isso aí. Uma das notícias mais tristes. Nunca pensei que daria essa notícia na minha vida. O cara era um irmão para mim. Estamos aqui destruídos. Embora fosse uma doença que não tinha cura, eles estavam fazendo de tudo, mas é muito foda chegar o momento e pensar que a pessoa que estava aí com você faleceu.”



Sérgio Sacani chegou a participar da nova fase do canal de Lito para dar continuidade à produção de conteúdos durante o período em que o influenciador estava afastado para cuidar da saúde.

Morte de Lito Sousa

Lito Sousa, criador do canal “Aviões e Músicas”, morreu nesta quinta-feira (1º), aos 59 anos. O influenciador havia sido diagnosticado, em agosto, com a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma condição neurológica rara, progressiva e fatal.

Conhecido por produzir conteúdos sobre aviação e explicar temas técnicos de forma acessível, Lito também ficou conhecido por abordar acidentes aéreos e ajudar pessoas que tinham medo de voar. Ao longo da trajetória, o canal “Aviões e Músicas” conquistou milhões de seguidores.

A doença de Creutzfeldt-Jakob é uma doença neurodegenerativa rara que provoca uma rápida deterioração neurológica. Atualmente, não existe tratamento capaz de curá-la.

Diagnóstico

O diagnóstico de Lito Sousa foi divulgado por sua esposa, no dia 21 de agosto.

Em julho, Lito havia confirmado um quadro de câncer de próstata. Já em agosto, ele afirmou que, diante do tratamento, notou uma certa dormência no braço esquerdo. Com a evolução do sintoma, Lito, que estava nos Estados Unidos, retornou ao Brasil para investigar o problema.

Ao ser atendido, ele acabou sendo diagnosticado com uma inflamação no cérebro. Assim, pouco tempo depois, ele foi diagnosticado com Creutzfeldt-Jakob, que o fez perder parte da capacidade motora.

Com a confirmação do diagnóstico, a família do influenciador iniciou uma busca por tratamentos alternativos para a condição. No dia 04 de setembro, a Anvisa liberou a importação excepcional da medicação experimental ALN-6457 para o tratamento de Lito Sousa.

Uma operação especial que contou com a colaboração da Anvisa e da Receita Federal transportou a substância até o Einstein Hospital Israelita, que foi aplicada no influenciador. Os médicos informaram que será necessário aguardar cerca de seis a sete semanas para fazer uma comparação da evolução do quadro.